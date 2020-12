Puglia, stanziati due milioni per gli operatori dello spettacolo

È stato pubblicato oggi l’avviso per l'erogazione dei contributi regionali agli operatori pugliesi dello spettacolo dal vivo già beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo (Fus). «Con l’avviso pubblico dedicato ai soggetti Fus - dice l’assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, Massimo Bray - si chiude il primo pacchetto di misure straordinarie a sostegno della cultura e dello spettacolo adottate dalla Regione nel 2020 per far fronte alla gravissima crisi da Cocid-19 che ha colpito anche questo comparto: oltre 2 milioni di euro di sovvenzioni - precisa - dirette ad operatori pugliesi. Le sovvenzioni, pari all’80% dei contributi assegnati dalla Regione Puglia nel 2019, saranno erogate in modo semplificato e diretto entro la fine dell’anno».

La misura di sostegno è attiva da oggi e per i prossimi 15 giorni, termine entro il quale dovranno essere presentate le istanze da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico.