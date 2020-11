«Quella volta in cui mi finsi giornalista per incontrare Maradona»

«Mi sono spacciato per giornalista per ottenere l’autografo del più grande calciatore di tutti i tempi». A 30 anni di distanza, e a pochi giorni dalla morte di Maradona, Gianni Stano, dirigente del Comune di Santeramo in pensione, confessa il suo peccato veniale. E consegna questo suo amarcord alla «Gazzetta».

Lo scorso 25 novembre è venuto a mancare il grande Diego Armando Maradona, icona del calcio mondiale. Del suo curriculumi qui vale la pena di ricordare «solo» che vinse il Mondiale del 1986 con la maglia della sua Argentina e che ha il merito di avere fatto vincere due scudetti al Napoli, nei campionati 1986-87 e 1989-90.

Stano, appassionato di calcio, è stato uno dei tra i dirigenti sportivi del Cus di Santeramo, supporter del Bari e ovviamente del Santeramo. L’attaccamento al mondo del pallone è un fatto di famiglia: il suo papà Vito Stano era un abituale frequentatore degli stadi, tanto da meritarsi una medaglia proprio per questo motivo.

Gianni, nella sua scatola dei ricordi più cari, conserva gelosamente l’autografo del grande Dieguito. Un autografo molto «sudato»: ha dovuto infatti spacciarsi per giornalista per avere il prezioso cimelio.

Sentiamo le sue parole: «Ricordo ancora le sensazioni e le emozioni uniche di quel momento. Non dimenticherò mai la sua gentilezza e disponibilità - spiega -. Fu un incontro di pochi minuti, che però bastarono a restituirmi, del campione, l’immagine di una persona affabile e generosa».

Il contesto. Era il 22 settembre 1990, un sabato, il Napoli calcio reduce dal secondo scudetto era in ritiro a Salsomaggiore Terme, in vista del match dell’indomani con il Parma allo stadio Tardini. Gianni Stano aveva 50 anni e si trovava proprio lì in vacanza con la moglie, i loro due figli e i nipotini.

«Eravamo in vacanza settembrina proprio nel famoso centro in provincia di Parma, una delle più note stazioni idrominerali, dotato di ottime strutture alberghiere. La nostra comitiva - racconta -, formata da una decina di persone, era un po’ spensierata un po’ in apprensione, perché speravamo di incontrare i giocatori del Napoli sul corso principale di Salsomaggiore, per poterli fotografare ed avere i loro autografi. Non nascondo che l’obiettivo principale era Diego, il leggendario ”pibe de oro” che già aveva fatto vincere lo scudetto al team campano due anni prima. Lo dico - afferma Stano - con tutto il rispetto per gli altri compagni di squadra».

L’ex dirigente comunale continua a sfogliare il «libro dei ricordi» cuciti sul cuore: «Era cosa alquanto difficile, quasi impossibile da realizzare avvicinare il grande argentino. Io però non mi arresi, anche perché - ammette - di carattere sono molto curioso e determinato. Insomma non volevo farmi sfuggire l’occasione di vedere da vicino il grande Diego Armando Maradona. Dovevo concretizzare il mio sogno, cioè stare anche per un minuto a tu per tu con lui».

Quindi? «Nel primo pomeriggio mi presentai direttamente all’ingresso principale del grande albergo-ristorante dove alloggiava il grande bomber e finsi di essere un giornalista, desideroso di vedere Maradona anche per un solo istante. Solo il tempo strettamente necessario per avere da lui un semplice, ma prezioso, autografo».

A volte la fortuna aiuta gli audaci. E così fu per il turista santermano: «Il vigilante al quale mi rivolsi mi ascoltò e mi indicò la direzione e il viale da percorrere per raggiungere Maradona». Detto fatto. «Appena girai l’angolo, non credendo ai miei occhi c’era lui che colloquiava con due giovani alti e biondi, forse dirigenti sportivi, che sembravano gemelli. Io recitai la parte del giornalista alla perfezione. Avevo con me penna e taccuino in mano. Così, mentre mi avvicinavo a quelle tre persone, Maradona vedendomi mi fece capire di fermarmi. Insomma dopo poco mi raggiunse e mi rilasciò l’autografo».

Trent’anni dopo, nei giorni della commozione degli sportivi di tutto il mondo per la fine prematura del più grande calciatore di sempre, i ricordi assumono una venatura malinconica: «Roba da non credere - sospira Stano -. Posso dire che non me l’aspettavo ma lui fu davvero gentile e disponibile, senza ostentare alcuna alterigia. Questo resta per me un ricordo prezioso, un ricordo personale per aver incontrato a tu per tu la leggenda del calcio mondiale».