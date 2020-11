Nichi Vendola torna a scrivere poesie

Un nuovo libro di poesie: Nichi Vendola, già parlamentare e governatore della Regione Puglia, ha annunciato che tornerà nelle librerie nella prossima primavera, tornando alla sua vecchia passione per la scrittura di versi. L’annuncio è arrivato durante un’intervista nella trasmissione Studio24 di RaiNews.

Nel 2011 il politico di Terlizzi aveva pubblicato con un l’editore salentino Manni un volume in cui raccoglieva le sue produzioni poetiche, con l’introduzione dell’attore-regista Sergio Rubini.

Nello spazio Rai Vendola ha poi offerto una lettura dei nostri tempi tra Covid e crisi economica: «Questa pandemia è davvero una rivelazione della fragilità della vita, del bisogno di mettere sotto protezione e di dedicare una cura sistematica al creato. La pandemia ha anche rivelato i disastri che sono stati fatti negli ultimi 30 anni dal punto di vista dello smantellamento del welfare. Si è teorizzato, sbagliando in pieno, che la modernizzazione nell’epoca del turbocapitalismo non poteva più consentire una sanità e una scuola pubblica». Poi ha sottolineato l’attualità della tensione verso il valore dell’uguaglianza: «Mentre è sprofondato il ceto medio e la povertà è dilagata, una parte ristretta di società italiana non solo si è arricchita ma ha visto le proprie ricchezze decuplicarsi».

La passione per la poesia ha accompagnato Vendola anche durante il suo percorso parlamentare: tra i colleghi con cui si scambiava libri di versi c’era anche il deputato-scrittore di An Gennaro Malgieri. Proprio con il direttore del Secolo d’Italia - durante la campagna elettorale del 2001 - intavolò un insolito dialogo ispirato alla passione della Musa Calliope in una Barivecchia serale, brulicante di colori e umanità.