Bari, 13mila visualizzazioni per i primi 3 concerti al Petruzzelli

Proseguono gli appuntamenti con la grande musica in streaming della Fondazione Petruzzelli. I primi tre concerti hanno registrato complessivamente 13.342 visualizzazioni sul canale YouTube del Teatro. «Un dato che si incrementa di giorno in giorno e che ripaga la Fondazione Petruzzelli dell’impegno profuso per offrire al pubblico un calendario virtuale di grandi emozioni in musica, fruibile gratuitamente», è detto in una nota della Fondazione.

Giovedì 12 novembre alle 20.30 è in cartellone il concerto del Quartetto di Cremona. La formazione composta da Cristiano Gualco (violino), Paolo Andreoli (violino), Simone Gramaglia (viola), Giovanni Scaglione (violoncello) proporrà Quartetto n. 5, in Si bemolle maggiore, per archi, op. 7 di Béla Bartók e Quartetto n. 12, in Mi bemolle maggiore, per archi, op. 127 di Ludwig van Beethoven. Il libretto di sala per questo appuntamento è già disponibile sul sito www.fondazionepetruzzelli.it nella pagina del concerto, in formato pdf, scaricabile gratuitamente.

Martedì 17 novembre alle 20.30 sarà la volta dell’Artemis Quartett, composto da Vineta Sareika (violino), Suyoen Kim (violino), Gregor Sigl (viola) e Harriet Krijgh (violoncello). In programma Quartetto per archi n. 15, in la minore, op. 132 di Ludwig van Beethoven e Quartetto per archi n. 2, in la minore, op. 13 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Sabato 14 novembre alle 19.00 Giampaolo Pretto dirigerà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Aleksander Malofeev (pianoforte). In programma il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bemolle minore, op. 23 di Pëtr Il'ajkovskij e la Sinfonia n. 7 in re minore, Op. 70, B. 141 di Antonín Dvoák.