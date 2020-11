«Felicidade»: nella versione italiana di Marcelo Jeneci con Erica Mou la Puglia incontra il Brasile

Erica Mou e Marcelo Jeneci si sono incontrati per caso grazie alla passione per la musica e per il Brasile di Max de Tomassi. Da questo incontro è nata una nuova versione di “Felicidade” pubblicata nella nuova edizione di “Feito pra Acabar”- 10 Anos, uscito il 30 ottobre in tutto il mondo. “Felicidade” è uno dei brani più famosi di Jeneci, cantautore brasiliano di San Paolo, contenuto originariamente nell’album edito nel 2010.

Max de Tomassi definisce l’album: “Una vera opera d’arte ricca di elementi che ci danno certezze sul rinnovamento e l’evoluzione della musica brasiliana contemporanea che prendono spunto dai grandi riferimenti che essa ha avuto e che ancora la orientano come Caetano Veloso e Chico Buarque. Jeneci, con questo album entra di diritto a far parte di quei musicisti, quegli autori di testi che avranno molto da dire, negli anni a venire.”

L’incontro con Erica Mou, cantautrice raffinata e mai scontata, regala una nuova vita a Felicidade, grazie anche al lavoro di Tomaz di Cunto e di Ricardo Fischmann, rispettivamente produttore e adattatore insieme a Max de Tomassi. “Felicidade” si è trasformato nell’immaginario volo che unisce la profonda eleganza del canto di Erica Mou con l’ipnotica bellezza delle melodie brasiliane insita in Jeneci - dichiara de Tomassi.

Nella canzone, le due lingue si fondono nell’appartenenza ad un solo genere, ad un solo mondo: quello in cui le persone si possano riconoscere dal loro desiderio di dare e ricevere amore, entrando con i loro gesti e le loro parole, con leggerezza, nel cuore di ognuno di noi. Come fa il colibrì con il fiore.”