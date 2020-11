Diodato pigliatutto: dopo gli Mtv Emas è suo anche il doppio platino per «Fai Rumore»

I Bts hanno trionfato agli «MTV EMAs 2020», in un’edizione particolare con performance registrate a distanza per l’emergenza covid, aggiudicandosi 4 premi - «Best Song,» «Best Group,» «Best Virtual Live» e «Biggest Fans;» Karol G ha vinto nella nuova categoria «Best Latin» e «Best Collaboration» per Tusa featuring Nicki Minaj; Lady Gaga ha vinto per «Best Artist» e DJ Khaled per «Best Video».

Yungblud ha vinto il suo primo award degli EMA come «Best Push,» mentre le Little Mix, presentatrici e performer della serata, hanno vinto il premio per «Best Pop». Tra gli altri vincitori: Cardi B si è aggiudicata «Best Hip-Hop», Coldplay «Best Rock», Hayley Williams «Best Alternative».

Diodato si è aggiudicato il Best Italian Act per cui era in nomination con Elettra Lamborghini, Irama, Levante, Random. Per il cantante tarantino si tratta dell’ennesimo riconoscimento che giunge a coronamento del doppio disco di Platino per Fai Rumore, contenuta nell’album Che vita meravigliosa (Disco d’Oro). L’artista, vincitore del Sanremo 2020, si è detto emozionato per questo nuovo premio e ha anche espresso l’auspicio di un imminente ritorno alla normalità.

Diodato è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo 2020 con Fai Rumore, il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia, il premio David di Donatello 2020, i Nastri d’Argento 2020 e il Ciak d’Oro del pubblico 2020.

Tornando ai premi di MTV,le Little Mix hanno condotto lo show da Londra, offrendo una performance unica di Sweet Melody, in abiti di seta bianca e insieme ad una squadra di ballerini e contorsionisti.

Lo show è poi entrato nel vivo del potere della musica con Alicia Keys che ha offerto degli spettacolari vocalizzi sul suo brano Love Looks Better. L’artista vincitore di molti premi, Sam Smith ha offerto una bellissima interpretazione di Diamonds, terminando con un messaggio a favore dell’uguaglianza. DaBaby ha aperto con un suo medley e un messaggio che ha messo in luce le questioni cruciali legate alla giustizia sociale che sono state in primo piano nel 2020 - brutalità della polizia e giustizia razziale.

Lewis Hamilton ha presentato il premio per Video for Good vinto da H.E.R. per «I Can’t Breathe», dopo aver rilasciato un discorso su come la musica rimanga una potente forza unificatrice che offre speranza. La rapper e cantante multiplatino Doja Cat, che si è aggiudicata il premio per «Best New», ha aperto lo show sgusciando fuori da un televisore per arrivare su un palco di erba e margherite per proporre una performance dal sapore rock della sua hit Say So.

David Guetta, che si è aggiudicato il «Best Electronic,» si è esibito per la prima volta live con Raye in Let’s Love immersi in una cascata di luci nella piscina dell’ungherese Széchenyi Bath.