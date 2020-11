Mola, il pesce a chilometro zero si vende online

Contributi a fondo perduto per le attività commerciali: boom di richieste a Mola. Sono circa 400 le domande presentate dagli imprenditori del posto che chiedono di accedere ai fondi del Duc (Distretto urbano del commercio). Il sussidio è destinato alle aziende che hanno dovuto sospendere anche parzialmente le loro attività.

Potranno ottenere un contributo comunale straordinario di 700 euro, se titolari di regolare contratto di locazione, e di 500 euro se proprietari o possessori a qualsiasi titolo dell’immobile in cui viene esercitata l’attività. Contributi rispettivamente di 400 e 300 euro, invece, per coloro che hanno sospeso parzialmente il lavoro.

«Si tratta di uno sforzo importante da parte dell’amministrazione comunale - evidenzia il sindaco Giuseppe Colonna - per sostenere l’economia del territorio in questo momento di particolare difficoltà». Aiuti che si aggiungono allo sconto del 25% previsto in bolletta sulla parte variabile della Tari (tassa rifiuti) per le utenze non domestiche, la riduzione per chi ha un Isee inferiore ai 4.000 euro, il sostegno ai canoni di locazione, l’esenzione della Tosap (tassa di occupazione del suolo pubblico) con l’estensione della superficie occupabile.

Aiuti al commercio sono previsti anche per il prossimo Natale: «Stiamo pensando all’opportunità di incentivare la spesa sul territorio, attraverso iniziative volte a favorirla», anticipa il primo cittadino.

Intanto, in vista delle nuove restrizioni e del prevedibile calo delle vendite al mercato ittico, quotidianamente raggiunto dai consumatori del circondario (con il nuovo Dpcm non potranno raggiungere Mola perché l’acquisto del pesce non è una esigenza urgente) e dai titolari dei ristoranti (che restano aperti solo per l’asporto e il domicilio), gli operatori della marineria si ingegnano. «Con il pesce povero appena pescato e la filiera corta possiamo farcela in questo periodo difficile - si sono detti Nicola e Paolo Manfredi, due giovani pescatori della flotta molese e venditori di pesce a km zero -. Attraverso la vendita diretta nei mercati e la consegna o porta a porta come si faceva una volta, con le richieste di pescato fresco che ci arrivano online, siamo riusciti da maggio a costruire le basi di un futuro molto più solido di quello che ci offriva prima la sola vendita al mercato ittico». Triglie, merluzzi, gamberetti, polpi, seppie, acciughe, sgombri, cefali, lacerti e tutta la gamma dei pesci di stagione dell’Adriatico hanno permesso ai due giovani di guardare più in là. Figli di capitano di nave, Nicola e Paolo oggi danno un senso al lavoro di una vita del loro genitore.

Il papà pesca ed è felice per i figli che, dopo averlo aiutato in mare aperto, con l’ausilio della tecnologia e di alcuni giovani collaboratori riescono a vendere il pescato. La filiera, a Mola, è prima di tutto una questione di famiglia.