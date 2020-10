Da Ginosa il talento della 13enne Donatella Apollaro approda all'«EuroPop Contest»

Donatella Apollaro è di Ginosa, ha tredici anni e una voce ammaliante. Il prodotto della fucina formativa che è l’Accademia dei Due Mari di Taranto, parteciperà all’Euro Pop Contest «Berliner Perle». La kermesse internazionale dedicata ai giovani costituisce una vetrina per Apollaro che a fine novembre volerà nella Russian House of Science and Culture della metropoli tedesca, dove il talento nato sui banchi di scuola - che a tre anni intratteneva i clienti dell’ufficio di famiglia con le sue performance come Prendi una matita di Mina - si esibirà nella finale della categoria «10-13» d’età. Dal 18 al 20 dicembre sarà poi trasmessa sui media ufficiali in formato streaming la manifestazione, dove Apollaro ci arriva grazie allo scouting attuato da Marilanda Maiello della Diamond Sound Music.

A fare d’appeal decisivo per Apollaro è stata la sua performance interpretativa de La vie en rose, che ha spopolato sul social network Tik Tok. La rilettura dell’insidioso classico di Edith Piaf costituisce la prova della vocazione artistica della teen ginosina, la quale si attira il pubblico della rete grazie anche alla recente interpretazione sublime de La vita, il brano di Elio Gandolfi che nel 1968 partecipò al Festival di Sanremo in abbinamento con la britannica Shirley Bassey. Quel suo suono potente e personale noto al mondo, la allineano con le dovute proporzioni ad Apollaro. Ad accorgersi di lei alla terza elementare è il professor Pietro Guzzi, che la sceglierà come solista del «Coro Arcobaleno» dell’istituto comprensivo «Deledda/Don Bosco», ma Donatella, troppo timida, rifiuterà l’invito. Ma col passare degli anni con la sua inclinazione artistica (tra il canto e il violino) vince ogni remora, donando gioia ai suoi genitori Rosanna e Salvatore, che dalla nascita ne assecondano il talento. Così, firmando la prima performance solista a dieci anni (convinta questa volta dal maestro Guzzi) con I feel good di Brown, inizia a farsi notare nelle tappe di concorso nazionali come il «Top Talent Show» dove si classifica prima di categoria con un altro pezzo classico come Caruso nella versione di Lara Fabian.

«Il talento di Donatella è prezioso e può portarla su palchi importanti» sentenzia la sua vocal coach Francesca Sisto, direttore artistico dell’Accademia dei Due Mari, dove Apollaro è in formazione da due anni, trovando particolarmente illuminante la masterclass diretta da Graziano Galatone, «stella» di Palagianello noto per la sua presenza stabile al musical Notre Dame di Cocciante. «Lo studio è importante per cementare il talento e in quest’ottica Donatella è ben inquadrata, mostrando un’ammirevole umiltà» evidenzia Sisto. La sua allieva cercherà gloria all’Euro Pop Contest, esibendosi con i suoi cavalli di battaglia che risuonano nella rete social: ovviamente La Vita e La vie en rose. La versione di quest’ultima ha ricevuto sui social anche il benestare degli esigenti, perché patriottici, francesi. Tale è un feedback positivo per Fabrizio Berlincioni, paroliere e autore televisivo che all’epoca in cui era tra le guide della prestigiosa Village Music Academy, «impose» all’allieva Apollaro di interpretare la mitica Vita in rosa. «Mia figlia in quella occasione - dichiara papà Salvatore, immobiliarista - fu incredibile, perché in una notte si appropriò di un brano sino a quel momento a lei sconosciuto. Le reazioni alla sua performance adesso sono popolari».

Il «Berliner Perle» che nell’edizione 2020 sarà eccezionalmente on line a causa del Covid, costituisce un trampolino di lancio per altri prosceni. La possibile affermazione di Apollaro, oltre al richiamo di valore discografico, potrà garantire tappe successive a Riga, Macedonia, Malta, Spagna, Russia e la novità della Florida nel 2022. Si tratta di palchi prestigiosi frutto di quella gavetta che è il marchio dell’Accademia dei Due Mari. Una «lab» che ha lanciato negli anni diversi talenti. Un esempio di fresca produzione discografica è Nausicaa, alias Nicoletta Alfani, che firma il suo primo Ep sulle piattaforme digitali contenente le hit Lotta a perdere e Nell’eterno. Sono due tracce del talento cantautoriale della trentatreenne tarantina, che nel 2009 vinse il «Cantagiro» con l’inedito Un altro giorno, scritto in collaborazione col compositore concittadino Fabio Barnaba. A seguire altre tappe vincenti come il «Workshop girovoce» e il «Solarolo Festival». Altre occasioni concorrenziali, come la kermesse nazionale dedicata a Pino Daniele «Je So Pazzo», che ha visto protagonista dell’edizione 2020 un altro prodotto dell’Accademia dei Due Mari, ovvero il tarantino Giacomo Ramundo che, nel duo JACKnPAUL, assieme al dj conterraneo Paulo Alberto Renò, ha conquistato il premio «Ennio Morricone» per il miglior arrangiamento del concorso.

Dietro tale successo c’è il lavoro di produzione di Marco Petriaggi. Il frutto artistico dallo stile melting pot che parte dall’hip-hop amato da Ramundo, ha il titolo di Cummè, fattosi notare per essere recentemente giunto nella top ten della classifica digitale Hip-hop/Rap italiana di iTunes. Un’altra soddisfazione, questa, per Francesca Sisto, vocal coach nonché mamma di Ramundo. «L’orgoglio è per il talento dei ragazzi che frequentano la nostra scuola» sottolinea la docente, la cui passione per la musica sotto il timbro dello studio (tra il pianoforte e la lirica da camera), genera frutti. Tra questi, ultimamente, emergono i KYR, composti da Chiara Massafra (voce, 16 anni), Kevin Ramaglia (chitarra, 15 anni), Vincenzo Surdo (basso, 15 anni) e Alessandro Ranaldo (batteria, 12 anni). Un gruppo rock che sta uscendo alla ribalta. L’acronimo che dà il nome alla band, tradotto dall’inglese Know your Rights, significa «Conosci i tuoi diritti». Un appellativo che condensa le fiducia dei giovani nel loro talento.