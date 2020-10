Un ingegnere molfettese papà delle navi da crociera che sfideranno i ghiacci polari

Ci sono la creatività e il talento di un ingegnere molfettese alla «base» delle due navi da crociera che solcheranno i Poli: parliamo di Pantaleo Murolo, capo progetto.

Attraversare i ghiacci dell’Artide e dell’Antartide, godendosi lo spettacolo comodamente in nave da crociera, con annessi tutti i comfort. È così che si può immaginare il progetto, già in fase di esecuzione presso i cantieri navali di Helsinki (Finlandia), che porterà alla luce due navi rompighiaccio pronte, molto presto, a solcare i ghiacci del Polo Nord e del Polo Sud regalando emozioni uniche.

Progettista è l’ingegner Pantaleo Murolo. Un’iniziativa fortemente avveniristica e altamente tecnologico. Due navi da spedizione artica porteranno i passeggeri, in pieno comfort e lusso oltre che in completa sicurezza, ad ammirare il paesaggio polare, attraversando le nuove rotte navigabili, aperte dalla deglaciazione.

Secondo quanto riferisce l’ingegnere navale pugliese, il progetto è già in fase avanzata e le due navi entreranno in servizio a ottobre del 2021.

Murolo è già noto per i suoi precedenti progetti navali green. Infatti i due natanti saranno tecnicamente evoluti e completamente compatibili con l’ambiente, utilizzeranno gli scarti alimentari per l’abbattimento dei gas di scarico dei motori e navigheranno con motori elettrici nelle aree sensibili, grazie a un sofisticato e innovativo sistema di accumulatori d’energia presente a bordo, altrettanto ecologico. Pienamente rispettose dell’ambiente, le rompighiaccio saranno dotate di sistemi di abbattimento dei rumori e vibrazioni, per non interferire con la fauna cetacea presente nella zona. Non ultimo, le stesse saranno a emissione zero, con un’autonomia di quasi 7mila miglia (circa 12mila chilometri).

Un sofisticato sistema satellitare permetterà alle navi di evitare gli iceberg e di ormeggiare in piena sicurezza sulle banchine polari.

Il progetto sta suscitando molto interesse nella comunità internazionale di settore e sarà presentato a giorni al Royal Institute of Naval Architecture di Londra. C’è soddisfazione da parte del team per un nuovo modello di navigazione sostenibile in grado di aprire nuovi orizzonti nel completo rispetto di ecosistemi così fragili come quelli dei due Poli.

«L’intento non è solo quello di progettare navi sofisticate - afferma Pantaleo Murolo - ma soprattutto di dimostrare al mondo dello shipping che il giusto connubio tra tecnologia e ambiente è già disponibile. Con piccoli sforzi possiamo contribuire alla preservazione del pianeta e del nostro mare, andando ben oltre le regole imposte dall’Imo (International Maritime Organization). Dobbiamo fare la nostra parte - conclude Murolo - investendo in idee e progetti che non inquinino e che assicurino standard di sicurezza elevati e incontrovertibili».

Il progetto al quale si sta dedicando l’ingegnere di Molfetta è denominato «Vega», ed è espressione della VShips, la società monegasca per cui Murolo è senior project manager, ovvero responsabile di progetti green. La VShips è leader mondiale dello shipping management e progettazione navale, in grado di raggiungere altissimi livelli tecnologici con elaborazioni e produzione a bordo di biogas (dai liquami, per intenderci), utile a prdurre energia propulsiva. Nel curriculum di Pantaleo Murolo c’è la progettazione di navi che detengono ancora oggi il titolo di natanti più green al mondo: Cable Enterprise e Ulisse.