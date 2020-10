Lecce, da una start-up ecco il dispositivo per l'igiene degli allettati

Dalla sofferenza all’impegno di lenire quella altrui.

È con questo proposito che due professionisti leccesi, l’ingegnere Giorgio Fontana e l’avvocato Daniele Castoro hanno brevettato un dispositivo medicale di supporto alla cura dell’igiene delle persone che si trovano in situazioni di disabilità o difficoltà motoria temporanea. Entrambi hanno assistito e perduto persone care, l’ingegnere ha vissuto la sofferenza della nonna, l’avvocato quella del noto zio sacerdote, don Antonello Castoro.

«Le difficoltà nel poter curare l’igiene e garantire la dignità delle persone allettate diviene evidente quando ci si trova di fronte al problema, - racconta Giorgio Fontana – processi semplici, per persone non affette da disabilità, diventano complessi (o addirittura proibitivi) per chi non può muoversi in autonomia».

Nasce così la start-up: “Semplice-Mente” vincitrice del bando “PIN, Pugliesi Innovativi” della Regione Puglia. “SM Plus”, questo il nome del dispositivo, è dunque destinato in particolare alle persone costrette a letto o in sedia a rotelle. Supporta i processi di lavaggio da parte di chi li assiste quotidianamente, o aiuta chi può utilizzare le braccia, agevolandone il lavaggio in autonomia. Infatti, grazie ad una serie di accortezze progettuali, SM Plus permette di lavare il capo ed i capelli senza che l’utente debba spostarsi, o essere spostato, dal letto o dalla carrozzina e senza bagnare gli spazi circostanti. Si punta, così, a fornire uno strumento particolarmente utile sia in ambito familiare (privato) che assistenziale (pubblico o privato).

Abilitare la disabilità: è questo l’impegno dei due giovani professionisti che sfruttano le proprie capacità per alleviare le difficoltà contingenti di chi soffre.