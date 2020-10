Castellana Grotte, padre e figlia «dottori» da remoto durante il lockdown

Diciotto querce pronte ad arricchire il patrimonio verde comunale e allo stesso tempo per simboleggiare il conseguimento della laurea in tempi di restrizioni.

Anche a Castellana Grotte si è celebrato lo «Smart Graduation Day, l’iniziativa con cui Regione Puglia, Anci e amministrazione comunale hanno voluto premiare gli studenti che si sono laureati nel corso del lockdown rinunciando così a feste e applausi.

Storie e ricordi di un periodo della propria vita delicato ma allo stesso tempo importantissimo hanno così ottenuto un meritato riconoscimento pubblico dopo esser stati costretti a discutere la tesi di laurea in modalità telematica.

Nel folto gruppo di neolaureati castellanesi anche due coppie singolari: quella formata da Pino Calisi (già atleta e tecnico della locale formazione di pallavolo maschile) e della figlia Domiziana, e quella delle sorelle Montanaro, Beatrice e Anna. Durante la premiazione, svoltasi in largo San Giuseppe alla presenza di diversi esponenti dell’amministrazione comunale e delle istituzioni scolastiche, una piccola quercia con una targhetta personalizzata (che il Comune piantumerà nei prossimi giorni probabilmente nei nuovi Giardini Tacconi) e una pergamena nominativa commissionata dalla Regione sono state consegnata anche a Gianfranco Calicchio, Angelo Campanella, Michele Di Masi, Luca Giotta, Dario Intini, Ilenia Labarile, Nicla Muolo, Gabriella Pasimeni, Giuliano Pinto, Angela Sgobba, Lorenzo Silvestri, Lucilla Sportelli, Ilenia Tutino e Anna Valente.