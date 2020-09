«F***ing Genius», Massimo Temporelli in bici lungo l'Italia per raccontare salite e discese della scienza

Si chiama «F***ing Genius», ed è il libro del fisico e divulgatore scientifico Massimo Temporelli, nato dal podcast di storielibere.fm e pubblicato da Harpercollins. E l'autore ha scelto un modo davvero inusuale per promuoverlo: un tour da Nord a Sud lungo l'Italia, in bicicletta, dal 20 settembre al 2 ottobre, che da oggi fa tappa anche in Puglia, raccontato sui suoi social (@tempomax su Instagram). Temporelli sarà questa sera, 25 settembre, a Ruvo di Puglia (Ba), al Festival Rinascenze, alle 19, domani, 26 settembre, a Conversano (Ba), al Festival Lector in Fabula (ore 20); il 27 settembre a Bitonto (Ba), in collaborazione con Associazione Vitale Giordano (ore 20); il 28 settembre a Bari, alla Libreria Feltrinelli in collaborazione con il Politecnico di Bari (ore 18.30); il 29 settembre a Taranto alla Libreria Ubik. Alla fine, tutto il viaggio verrà raccontato in un documentario.

Come nasce questo progetto che coniuga 'fatica fisica' e divulgazione scientifica?

«Ogni giorno cerco di fare 70 km al giorno in bici, in treno raggiungo le grandi città. Sono partito da Milano, passando per Firenze, il Lazio, e ora tutta la Puglia, fino a Calabria e Sicilia, fino a chiudere il tour a Milazzo. Fisicamente è impegnativo, non sono un atleta, ma mi sono allenato prima di partire: la mia è una metafora, perché la scienza e l'innovazione sono prima di tutto fatica. Non bisogna vedere gli intellettuali come persone sedute tutto il giorno dietro a una scrivania: i grandi nomi della storia hanno dimostrato grande resistenza, penso a Rita Levi Montalcini, Marie Curie, Steve Jobs, affrontando intemperie e salite, anche culturali. Nella fatica fisica come nell'innovazione, quando c'è una salita ci si scoraggia, in discesa ci si sente gli uomini migliori del mondo. È un'altalena di sensazioni»

Nel libro, come nel podcast, si parla di nomi in vari campi del sapere

«Con il podcast sono partito un po' per caso, senza una progettualità; poi abbiamo avuto un milione di download, successo enorme per il mondo della scienza. Ne ho selezionati 8, sicuramente i preferiti del pubblico, da Leonardo Da Vinci a Elon Musk, da Steve Jobs a Marie Curie, Darwin, biologi, scienziati, tecnologi. È l'approccio che dovremmo riscoprire in Italia, siamo stati un popolo di grandi innovatori: Fermi, Galileo, Leonardo; questo viaggio serve un po' a dire al nostro paese che nel dna ce l'abbiamo la genialità, dobbiamo solo riscoprirla»

Sta incontrando anche tanti giovani e le loro start-up nel suo percorso

«Una delle cose più belle è cogliere l'occasione per raccontare i territori: a Bologna Marconi, a Firenze Galileo, a Roma Fermi, ma incontro soprattutto gli innovatori di oggi. Poi uso molto i social, non sono un influencer ma mi piacerebbe influire culturalmente nell'educazione dei ragazzi. Una soddisfazione enorme l'ho avuto quando una ragazza poco più che ventenne mi ha raccontato di aver ricominciato a studiare Informatica dopo aver ascoltato un mio podcast su Ada Lovelace. Aver in qualche modo cambiato la vita di una giovane vale più di ogni altra cosa»

Passando a cose più legate al lato 'sportivo', è vero che ha fatto una parte di viaggio insieme a Mario Cipollini?

«Mi ha regalato una gioia enorme. È come se, calcisticamente parlando, uno cominciasse ad allenarsi e a un certo punto avesse la possibilità di giocare con Ronaldo o Messi. Mi sono sentito così: Cipollini è un campione del mondo, simbolo del ciclismo, abbiamo pedalato insieme da Prato a Firenze. Poi pensavo fosse burbero o duro, invece ha una dolcezza e una semplicità tipiche dei grandi uomini, mi ha quasi commosso»

Qual è l'immagine che le rimarrà più impressa negli occhi da questo viaggio?

«Il passaggio dalle salite alle discese. Lo si potrà vedere bene anche nel documentario: la mia faccia e il mio umore che cambiano in un secondo, quando senti il vento in faccia e la bici che ti spinge, mentre poco prima eri lì a faticare per avanzare di pochi centimetri. È la metafora perfetta degli innovatori e della bellezza della conquista»