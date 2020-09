Polignano, un bar galleggiante al servizio dei... naufraghi

POLIGNANO A MARE - Nel mare «dipinto di blu» di Polignano c’è anche un bar galleggiante per diportisti e bagnanti. La novità dell’estate 2020 è una piccola imbarcazione a motore trasformata in punto ristoro, trovata geniale e di successo. Chi vuole, mentre è in barca, può chiamare per vedersi consegnare, nel giro di pochi istanti, un caffè, un gelato o una birra ghiacciata. Anche i naufraghi ora possono brindare.