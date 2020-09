In cammino tra i ghetti di Puglia e Basilicata

La sfida intelligente al coronavirus viene lanciata. Ritorna la Giornata Europea della Cultura Ebraica domenica 6 settembre. Si contano 21 anni oramai dalla sua prima edizione, coordinata in Italia a livello nazionale dall’UCEI. Quest’anno si rispetteranno le regole di prudenza e di realtà dettate dalla pandemia in corso. Si praticherà quel modo nuovo di fare agorà online che in tanti abbiamo sperimentato durante il confinamento. E quindi videoconferenze, collegamenti e tour virtuali saranno una forma nuova per creare connessioni tra un pubblico ebraico e un pubblico non ebraico. Ma ritornano i luoghi aperti, le piazze vere, palazzi, musei e sinagoghe - in 99 città italiane, 16 regioni e 32 paesi europei- con le pagine ebraiche delle nostre storie. E mai come quest’anno il tema europeo è affascinante: «Itinerari ebraici». Invita a mettersi in viaggio. Camminare fra le pietre delle storie. Scompigliare pagine sconosciute. Riportare lo scalpiccio dei passi nei quartieri storici dei nostri borghi. Dove hanno abitato, lavorato, disseminato di cultura materiale e immateriale anche le famiglie ebraiche da due millenni.

In tanti hanno scritto, con scarse conseguenze concrete negli insegnamenti universitari e nei libri di scuola, che la storia degli ebrei è storia italiana. Ne fu prova accademica la pubblicazione, presso Einaudi, negli Annali della Storia d’Italia del volume 11: Gli ebrei in Italia: dal medioevo all'età dei ghetti, Torino 1997. A nostro parere la storia italiana, anche ebraica, è storia europea e mediterranea. Quindi mondiale. E dunque percorrere gli itinerari della storia ebraica italiana vuol dire superare i confini, geografici, statuali e culturali. In un esercizio civile e democratico di prospettiva. Con buona pace di quella pletora di neonazionalisti, ingenui o in malafede, che vogliono restringere lo sguardo allo stato, alla regione, al paese, al quartiere e via soffocando.

La storia invece ci dice altro. Ci parla di vie del mare, di porti che dall’antichità hanno messo in movimento anche le genti ebraiche. Ancor più in una regione, la Puglia, che è un approdo felice della Penisola. E allora l’itinerario potrebbe partire dalle sponde pugliesi di Otranto, Taranto, Bari, Siponto, Trani dove approdavano merci, anfore, idee, persone. Potrebbe restituirci i nomi (e i nomi non erano cose da poco nel mondo antico) di uomini e donne incisi su pietra giunti forse dalla Palestina romana.

O magari dall’Egitto, dove Alessandria, seconda città cosmopolita dell’impero, era un altro modo mediterraneo di vivere l’ebraismo. O giunti da qualche isola greca dell’Egeo (ne diamo conto nell’appuntamento al MarTa di Taranto con l’inedita rilettura epigrafica della stele di Glyka da Otranto). Un altro itinerario potrebbe inseguire affreschi, dai più antichi e perduti di Venosa, sito prezioso quanto ancora sconosciuto, a quelli tardo medievali di Soleto. O delle cripte rupestri di Andria, con quei visi benigni di ebrei senza nasi deformi, segni di rispettosa convivenza intanto che i «cappelli a punta», i volti alterati e i segni giudaici invadevano le pitture di mezza Europa. Si potrebbero scoprire le parole di manoscritti che viaggiavano tra Italia, Spagna, Germania, Francia, Costantinopoli pur composti in semplici abitazioni di pietre e tufo del Salento. Ma pure di Monopoli e Barletta, non solo di Oria. Il viaggiatore potrebbe stupirsi nello scoprire quante pagine di Umanesimo «italiano» siano nate grazie all’incontro, anche conflittuale e polemico, tra cristiani ed ebrei, da Napoli a Firenze, passando per Bitonto o Lecce, dove si imparava con voluttà l’ebraico. O quante citazioni di Umanisti italiani- Boccaccio, Petrarca- siano penetrate nelle opere coeve di Umanisti «ebrei».

E ci potrebbe stupire scoprire che lo Studium di Napoli, con il suo Collegium artium et medicinae doctorum, è stata tra le prime università italiane ad aprire gli studi, di medicina in particolare, ad allievi ebrei nel tardo medioevo, mentre altrove, in tutta Europa, erano in corso cacciate ed esodi delle comunità? O scoprire che le università italiane sono state le prime in Europa, all’alba della modernità, tra XV e XVI secolo, ad aprire i corsi universitari e relativo titolo agli studenti ebrei? Sia chiaro: in Italia abbiamo avuto un’altra storia.Sono semplici considerazioni da tenere a mente, mentre si berrà vino kasher o si ascolterà musica ebraica, passeggiando tra libri, lezioni, conversazioni. Per un po’ dimenticheremo i momenti del dramma della storia.

Quei secoli e anni in cui nella mente dell’Occidente antichi virus religiosi e politici hanno scatenato soluzioni terrificanti. Chiameremo a raccolta le parole, le pietre, i fogli che hanno aperto le porte all’intesa, allo scambio. Nel pensiero, negli affari, negli amori. E reso universali e singolari ad un tempo queste umane vicende.