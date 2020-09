Medimex, ipotesi giugno 2021: tappe a Taranto e Brindisi

«Stiamo lavorando per l’edizione 2021 del Medimex, cercando di proseguire nella traccia impostata per l’evento saltato quest’anno per l’emergenza Covid, e confermeremo le tappe di Taranto e Brindisi. La data ipotizzata per le due manifestazioni, senza soluzione di continuità, è quella del periodo compreso tra il 17 e il 26 giugno del prossimo anno». Lo ha annunciato a Taranto Cesare Veronico, coordinatore di Puglia Sounds e Direttore Artistico del Medimex. » Vogliamo raccontare - ha aggiunto Veronico - la musica Anni Ottanta e Novanta, dal punk al new wave, con un tributo alla nostra regione, in particolare a Taranto e Bari, che ebbero una grande attenzione internazionale. Le tappe principali delle tournée di quegli anni erano Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari o Taranto. Noi ce la giocavamo con tutti. Sicuramente c'erano più artisti che giravano in Puglia tra Bari e Taranto rispetto a Napoli».

Il grande fermento di quella stagione di concerti sarà trasmesso attraverso le immagini, con mostre di foto storiche, e i concerti di alcuni dei protagonisti. «Abbiamo riallacciato le trattativa con I Bahaus e i Pretenders - ha svelato Veronico - ma siamo in contatto anche con altri artisti: Simple Minds, New Order, Cult, Mark Arlmond, The Stranglers, sono nomi che stiamo valutando». Veronico ha infine voluto rispondere ad alcune polemiche sorte in merito ai cachet pagati nelle scorse edizioni. «Mi è capitato di leggere - ha osservato - cose inesatte. Patti Smith lo scorso anno è costata 100mila euro ma ci sono stati 7mila paganti. L'esibizione è stata coperta interamente dagli incassi, senza considerare la quota parte dei 110mila euro pagati dallo sponsor, che è stata divisa per tre eventi. Ribadisco che gli incassi e le sponsorizzazioni - ha concluso Veronico - coprono i costi degli artisti e poi bisogna considerare la promozione del territorio che garantiscono con le loro foto pubblicate sui social e alle ricadute economiche dell’evento sulla città che lo ospita. Possiamo dire che nella serata particolare di Patti Smith la collettività ci ha addirittura guadagnato».