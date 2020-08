Molfetta, la festa negata dal Covid rivive con la realtà virtuale

Molfetta - «Vedi la Madonna!», progetto virtuale, è la novità del 39esimo Convegno dei Molfettesi nel Mondo. «Senza i Molfettesi nel Mondo ma con i Molfettesi nel Mondo». È questo lo spirito con cui, nella fase tre, si terrà il 39esimo Convegno.

«Abbiamo tentennato fino all’ultimo - dice Angela Amato, presidente dell’associazione - ma alla fine abbiamo deciso di svolgerlo ugualmente e in un modo estremamente innovativo». Parole pronunciate con determinazione tali da essere l’incipit di un evento senza precedenti, che vedrà protagonisti anche l’agenzia di comunicazione «More View» e i volontari del progetto «Take me in Europe» dell’associazione In-Co.

L’iniziativa si chiama «Vedi la Madonna!», ovvero un viaggio nel tempo e nello spazio possibile attraverso la realtà virtuale e soprattutto indossando dei particolari visori tridimensionali in grado di far rivivere i momenti più salienti della Festa della Madonna dei Martiri dello scorso anno. Un’esperienza davvero unica, oltre i limiti dell’immaginazione, possibile su prenotazione dal 5 all’8 settembre dalle 18 alle 21: oltre 10 turni giornalieri cui i cittadini potranno accedere prenotandosi sul sito www.molfettesinelmondo.it e posizionandosi (nel completo rispetto delle normative anti Covid) sulle 20 postazioni che verranno fatte installare in piazza Municipio su un palco concesso dal Comitato feste patronali, circondato da luminarie.

«Nel video di circa 10 minuti - affermano Michele De Sanctis e Patrizia Nappi di “More View” - si parte virtualmente stretti tra la folla sotto il portone della Basilica in attesa dell’uscita del simulacro della Vergine, per accompagnare la processione fino all’imbarco al porto. E poi in volo sulla città, fino a Buenos Aires, la capitale dell’Argentina, nello storico quartiere di La Boca, dove ogni seconda domenica di ottobre si celebra, tra gli emigranti, la Festa della Madonna dei Martiri».

Effettivamente è proprio lì che il progetto del viaggio virtuale è partito. Lo scorso anno l’agenzia «More View», in collaborazione con l’associazione Molfettesi nel Mondo, portò in Argentina questa iniziativa, facendo venire i brividi agli stessi emigranti, alcuni lontani dalla madrepatria anche da mezzo secolo. Il 39esimo Convegno culminerà con il Molfetta Day il 9 settembre, quando dall’Aula consiliare Carnicella» saranno collegati in streaming, da città come Hoboken, Buenos Aires, Sydney e Montreal, i rappresentanti degli emigranti. Inviando una mail a prenotazioni@molfettesinelmondo.it sarà possibile poi assistere alle 20,30 del 9 settembre al progetto musicale «Mistral» a cura di Nestia & Attilio Troiano Big Band.