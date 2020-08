In bici dalla Capitale a Nardò nel segno del rispetto dell’ambiente

Nardò - In bici da Roma a Nardò, nel segno del rispetto dell’ambiente. Arrivano in queste ore due universitari romani che hanno deciso di intraprendere una straordinaria avventura.

Un lungo viaggio attraverso l’Italia a bordo delle loro biciclette. L’arrivo a Nardò, nella zona di largo Cimitero, era previsto per ieri sera a tarda ora. Non per caso giungono a Nardò in una strada molto periferica: la loro mappa ha previsto solo strade di campagna, “ciclovie”, percorsi non battuti dal traffico ordinario. Nella città che si è recentemente dotata di chilometri di piste ciclabili l’iniziativa dei due sembra di buon auspicio. «Ci presentiamo – dicono - siamo Riccardo Nanni e Matteo Longobardi.

Studiamo rispettivamente Scienze Naturali e Architettura alla Sapienza. Abbiamo un forte sentimento della natura e questo lungo viaggio in bicicletta ha avuto per noi il significato e la possibilità di scoprire diversi paesaggi del nostro Paese, di misurarci con le nostre capacità fisiche e mentali. In un mondo in cui i ritmi sono frenetici e la possibilità di raggiungere in breve tempo anche grandi distanze, questa esperienza ha rappresentato per noi l’occasione di recuperare i ritmi naturali».

Attraversando diversi centri hanno incontrato realtà estremamente diverse da quelle di una grande città come Roma: «Microcosmi del tutto sconosciuti, in tutti i casi la grande ospitalità e simpatia delle popolazioni e, davvero impareggiabile, la curiosità dei bambini. Il nostro viaggio, iniziato il 22 luglio per strade secondarie e piccoli borghi sta per terminare, con tanta fatica fisica ma anche grande soddisfazione a Nardò». Perché proprio qui? Un omaggio ai propri avi. Nanni, infatti, è nipote di un illustrissimo figlio della città: il compianto Fioravante Nanni, segretario generale della Scala di Milano e dell’Opera di Roma.