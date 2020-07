Musica, fotografia e performance per raccontare il territorio: torna BarsentoArte

Torna dal 21 al 23 agosto a Barsento (Noci - Ba), la quarta edizione di Barsento Arte, progetto culturale che raccoglie la sfida di un recupero e fruizione dei luoghi della memoria, della nostra storia, del tempo, delle radici, attraverso una rievocazione dei suoni, dei profumi, delle visioni dei mondi che tali spazi hanno abitato.

Il sito archeologico di Barsento, a poca distanza dal centro abitato di Noci, molto probabilmente costituì uno dei 40 insediamenti messapici presenti nella Murgia dei trulli di cui ci parla Plinio il Vecchio nella sua “Naturalis Historia” (I sec. a.C.). Barsento, il cui toponimo deriva dalla parola messapica barza (luogo alto) e dal suffisso entum (che è), come hanno confermato le recenti indagini archeologiche, fu abitato ininterrottamente dall’età del Bronzo finale (XIII-XII sec. a.C.) sino al Tardo Medioevo (1350 circa). Di Barsento, oggi, rimane l’omonima chiesa che, secondo la tradizione storiografica, fu edificata nel VI sec. per volere del Papa S. Gregorio Magno e che è sottoposta, con l’annesso complesso masserizio, a vincolo monumentale.

La sfida è quella di dare senso al luogo, inteso non più e non solo come mero spazio fisico, ma soprattutto come spazio relazionale e storico in cui affondano le nostre radici, uno spazio in cui si interagisce con il territorio con l’intento di individuare l’identità di una collettività e il senso dell’appartenenza ad una memoria, ad una radice. Occorre, allora, rivivere il luogo nel senso antropologico del termine, cioè come spazio simbolico su cui si fonda l’identità, lo spirito e il sentimento della comunità, in opposizione a quello che l’etnologo e antropologo francese Marc Augé ha denominato nonluogo, cioè lo spazio anonimo (autostrade, stazioni, aeroporti, periferie urbane) in cui l’individuo perde la sua dimensione locale che specifica la sua identità e diviene sempre più povero, solo e decontestualizzato.

Quello che qui si propone è un itinerario musicale e culturale in questi luoghi della memoria, che vengono riletti e rivissuti dallo spettatore e dall’artista in uno scambio generativo di suggestioni ed emozioni. Il percorso artistico si articola in performance nelle quali ricerca e creatività costituiscono i punti cardine. Nelle passate edizioni si sono avvicendati artisti di diversa formazione: Baba Sissoko, Michele Rabbia, Fabrizio Piepoli, Giuseppe Mariani, Stefano Turi, il Coro Polifonico Odegitria, Clara Putignano, Donato Laborante, Fulvio Falzarano. Tre giorni densi di emozioni, stimoli e suggestioni con: musica, fotografia, pittura danza, teatro, escursioni, in una cornice magica, dove artisti di diversa estrazione si incontrano per vivere, insieme

al pubblico, un’esperienza di vita a stretto contatto con la natura.

PROGRAMMA

Venerdì 21 agosto

Ore 19.30

Presentazione Barsento Arte 2020

ALBEDO

L’alba di un pensiero

Antonio P. Prima- pittore

Ore 20.30

THEY COME FROM THE SEA

Inaugurazione della mostra fotografica di Alessandro Cirillo

Ore 21.00

VENTANS DUO

A Madre do que de Terra

Fabrizio Piepoli – voce/chitarra/sontur/tamburo a cornice

Vito Maria Laforgia – viola da gamba/effetti

Sabato 22 agosto

Ore 20.30

BREATH

Mara Capirci – danza

Mariasole De Pascali – flauti

Ore 21.30

ERA SOLO UN RAGAZZO

dall’omonimo poema di Guido Celli

Guido Celli – voce recitante

Caterpillar – voce recitante

Domenica 23 agosto

Ore 11.00

SOSTIENE LE BLANC

L’Arte della viola da gamba

Gaetano Simone – viola da gamba

Pierluigi Ostuni – tiorba/basso continuo

Ore 17.30

ESCURSIONI NEL BOSCO

Passeggiata artisticaa cura di Puglia Trek&Food

Ore 21.00

FREEDOM OF MOVEMENT

Jabel Kanuthe – kora/voce

Marco Zanotti – batteria/percussioni

