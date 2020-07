Tutti pazzi per Sheva e Cordoba fra i Trulli le ex star di San Siro

ALBEROBELLO - Tutti pazzi per le ex star del calcio. Andriy Shevchenko e Ivan Coroba non hanno voluto perdersi i Trulli Unesco di Alberobello. L’ex attaccante del Milan, oggi commissario tecnico dell’Ucraina, è stato nella Capitale dei trulli nel pomeriggio e nella serata di lunedì.

Sheva è stato a cena in un locale di Alberobello e ha fatto una passeggiata tra i vicoli del paese patrimonio dell’Unesco. Il pallone d’oro del 2004 ha voluto visitare, in particolare, il Trullo Sovrano e si è affacciato dal Belvedere, il luogo preferito da tutti i visitatori. Proprio nella piazzetta del Belvedere lo ha atteso un gruppo di tifosi di eccezione: una rappresentanza di giocatori dell’Arboris Belli, guidati dal capitano Mauro Agostino (nella foto con Sheva).

In pochi minuti la notizia della presenza di Shevchenko ad Alberobello si è diffusa sui social . E così è stato anche per Cordoba ieri. Insomma, in due giorni, due protagonisti del derby della Madoninna hanno voluto godere delle stesse meraviglie. E non solo loro. A giugno i due sono stati preceduti da Pippo Inzaghi e poi qualche giorno dopo Simone Barone.

Anche Alessandro Matri ha scelto Alberobello per le vacanze con le figlie e la moglie, Federica Nargi. Ma Alberobello non è solo meta di calciatori. Tra i trulli sono stati visti anche i pallavolisti Osmany Juantorena e Fabio Belaso.