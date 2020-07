«Porto Rubino»: il viaggio di Renzo Rubino via mare da Polignano a Taranto, in due live con tanti ospiti

Un giro intorno alla Puglia, che diventerà anche un documentario per Sky Arte, a bordo di Tramari, un gozzo di 9 metri: è Porto Rubino, il tour che porterà il cantautore tarantino Renzo Rubino dal 16 al 20 luglio a raccontare le suggestive tappe di un viaggio via mare per custodire tradizioni, storie e personaggi. Tutto comincerà il 16 luglio alle 20, a Cala Ponte Marina, a Polignano a Mare (Ba), alle 20: sul palco insieme a Rubino ci saranno Paola Turci e Bugo, e lo show segnerà l'inizio della navigazione di Tramari. Il 20 luglio, invece, gran finale nella sua Taranto, sempre alle ore 20: Renzo condividerà il palco con tanti ospiti, da Gabriella Martinelli a Morgan, da Erica Mou a Noemi, da Ron a Bobo Rondelli, Selton+Priestess. Il live si terrà al Molo Sant'Eligio, tra gli ospiti anche Gino Castaldo.

Non solo un concerto: Renzo dialogherà con gli amici che interverranno parlando del mare, e cantandolo insieme a loro attraverso alcuni tra i testi più suggestivi e profondi della musica italiana. La navigazione e il racconto come metafore perfette del processo creativo, come suggello di un legame profondo e intimo, tra la musica e il mare.

Tutti i concerti si terranno nel massimo rispetto delle normative vigenti dovute all’emergenza Covid-19.

Le prevendite sono disponibili ai seguenti link

16/07 Polignano a mare (BA): https://billetto.it/e/porto-rubino-a-polignano-biglietti-456148

20/07 Taranto (TA): https://billetto.it/e/porto-rubino-a-taranto-biglietti-457828