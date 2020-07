Chiara Gamberale a Polignano: «Dopo la pandemia l'immenso del mare»

C’è chi si perde in un bicchier d’acqua e chi trova l’immensità del mare in un bicchiere. A Chiara Gamberale è capitato di poter nuotare libera in uno spazio piccolo, quello della sua casa durante il lockdown e dalla riflessione a caldo su questa esperienza è nato il suo nuovo libro Come il mare in un bicchiere, appena uscito da Feltrinelli, che sarà presentato stasera a Polignano, nella serata inaugurale del Festival «Il Libro possibile» con gli interventi di Alessandro Monti e Anna Maria Ferretti. Un libro che è solo apparentemente sulla quarantena, perché esplora delicatamente le piccole e grandi «arche di Noè» in cui serbiamo fragilità e risorse intime. Alla scrittrice, appena arrivata in Puglia, abbiamo posto qualche domanda.

Gamberale, un nuovo libro: sente in questo momento più il virus della scrittura o quello della pandemia?

«Il virus della scrittura faceva già il suo corso, tanto che quando è nata all’improvviso l’idea di questo libro, avevo già in corso la stesura di un altro che spero di riprendere al più presto, un romanzo che si svolge nel cortile di un asilo nido. In realtà il nido ha chiuso, l’Italia si è chiusa, ma una nuova ispirazione è nata, non dal di dentro ma da fuori, dal mondo. Insieme all’angoscia è nata dentro di me una strana sensazione di pace... Ho capito che nonostante le continue brutte notizie e i drammi, stava cambiando qualcosa in me stessa così come in altre persone che conosco e quindi, un po’ per fermare questo tempo e per permettere di non dimenticarlo, ho deciso di scrivere una storia con vari personaggi, in cui ritrovo ciò che abbiamo vissuto».

L’estasi del silenzio, il tempo sospeso delle restrizioni. Un momento magico ma anche terribile.

«Ero arrivata al lockdown come se fossi dentro ad un frullatore e all’improvviso ho capito che la vita impazzita aveva l’occasione di fermarsi. Ci eravamo dimenticati dell’importanza della scelta della parola “distanza” e di quella “vicinanza”. Ho cominciato a riflettere e a scrivere creando una storia di resistenza e di cambiamento».

Crede più alla letteratura ispirata dal reale o dal sogno?

«Non credo nella scrittura come evasione, ma come strumento per capire meglio il mondo; l’immaginazione è una chiave per accedere alla realtà e sin da piccola questo mi affascina nella lettura e nella scrittura. I proventi di questo volume andranno a Casa Oz, una realtà associativa incredibile, che si occupa del sostegno delle famiglie dei bambini malati. C’è sempre realtà e tragedia non solo immaginario».

Letture durante il lockdown. Che cosa l’ha appassionata?

«Avendo una bambina piccola, ho letto e inventato come sempre molte favole. Non sono riuscita ad affrontare un colosso come la Recherche di Proust ma ho scelto una lettura appassionante e leggera: il ciclo intero de L’Amica geniale di Elena Ferrante, che mi mancava».