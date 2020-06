«Opera Geek», la soprano pugliese Rosa Angela Alberga la racconta su YouTube

Mettersi all’opera, per una cantante lirica, è una battuta ovvia, financo banale. Ma non lo è per niente, se di punto in bianco ti reinventi in qualcosa che non avevi mai fatto prima. Anzi, in ciò che nessuno aveva fatto prima di te.

Stiamo parlando di Opera Geek, un format a puntate inventato dalla soprano pugliese Rosa Angela Alberga e lanciato dal suo canale YouTube («Rox Alberga») dal mese di maggio (ogni venerdì, alle 12, il nuovo episodio). La ventisettenne cantante di Grumo Appula, diplomata in canto lirico, oltre a direzione e composizione corale, si definisce «esasperatamente innamorata dell’opera». Ed è specializzata nel repertorio contemporaneo. Con un 2020 ricco di date e concerti (al momento tutti cancellati) e l’attività con l’Ensemble Europeo di Musica Contemporanea - formato da musicisti pugliesi - di cui è membro stabile. Classico e moderno, dunque, si fondono con armonia, se poi ti dimostri una fervida sostenitrice del ruolo sociale della musica, nonché divulgatrice. E allora, nei tempi della quarantena (che per un musicista, di fatto, non si sa quanto ancora durerà) Rosa Angela ha pensato bene di impiegare il tempo a disposizione per creare un illuminante progetto di storytelling, per accompagnare un pubblico più ampio a teatro e incuriosirlo all’opera. Ossia dei videoclip, della durata l’uno dai 5 ai 10 minuti, totalmente autoprodotti («mia madre ogni tanto fa il cameraman, al resto penso a tutto io»), in cui il mondo dell’opera viene raccontato dalle origini ai giorni nostri.

Con inserti video, partiture ed esempi, sfondi sempre diversi e uno stile smart e dinamico nel montaggio. Più un pizzico di ironia che non guasta. Un linguaggio molto «geek», insomma, che prende spunto dal termine di origine anglosassone che designa chi ha una grande passione per qualcosa.

«L’idea mi è venuta - spiega la soprano - dopo aver maturato una mancanza che c’è sempre stata: in ambito operistico si parla sempre dei classici, dei romantici o dei veristi, ma non si discute mai di come sia nata l’opera, o lo si fa solo in ambito accademico. Ho pensato a come l’avrei raccontata dal mio punto di vista, al pubblico più ampio che possa esserci. Con un linguaggio fresco e rapido. Non esisteva niente del genere sul web: dopo le prime puntate che hanno ottenuto centinaia di visualizzazioni, adesso non mancano gli emuli».

Alberga, dopo aver partorito l’idea, si è messa a tavolino, progettando tutto il lavoro. «È stato necessario creare un vero e proprio piano editoriale, dando una struttura a ogni puntata. Ho già calcolato che saranno circa un centinaio in totale, pubblicate nel giro di un paio d’anni». E i titoli delle prime sei - con la cantante che campeggia in copertina con il logo di Opera Geek (un paio di lorgnette blu, i classici occhialini da teatro) - sono abbastanza intriganti da incuriosire chiunque: da «Cosa c’entra Aristotele con l’opera lirica?» (seguito a ruota da San Francesco) a «Chi ha inventato l’opera?», da «L’opera lirica nel 1600: lo spiegone» a Claudio Monteverdi (1567-1643) e il suo «L’Orfeo», ritenuto comunemente il primo melodramma della storia.