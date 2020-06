Bari, la musica spera di ripartire dopo il lungo stop

BARI - «Il coronavirus ci ha presi tutti in contropiede, costringendo noi musicisti, che già in condizioni normali non ce la passiamo poi tanto bene, a dover interrompere da un giorno all’altro qualsiasi attività, a ripensare il nostro futuro e soprattutto a riprendere gli studi». La pensano così Koko, arpista indonesiano, ormai monopolitano d’adozione, e il polistrumentista barese Vito Di Modugno.

Noto per aver accompagnato con le sue note le nozze di vip e star internazionali (da Ron Moss, il Ridge della serie tv «Beautiful», ai rampolli della famiglia Armani, ai ricchi imprenditori newyorchesi Sutton e Cohen) nelle location da sogno di Monopoli e Borgo Egnazia, e componente della Cappella Corradiana di Molfetta, «Koko» nella fase uno si è immerso negli studi. «Ho pensato al mio futuro seguendo un corso di preparazione telematica all’insegnamento. La docenza, anche a distanza, potrà essere per me una valida alternativa ai concerti, ai matrimoni in chiesa che almeno per quest’anno sono stati cancellati o comunque sono slittati. Erano venti le date fissate in questi mesi estivi - fa sapere - e tutte sono state rinviate al 2021».

Come riesce a sostenersi? «Come altri musicisti ho ricevuto, una sola volta però, il bonus del Governo di 600 euro, ma ovviamente non è sufficiente. Speravo tanto in una buona risposta delle coppie, alla proposta del presidente Emiliano di un contributo in favore di chi avesse deciso di confermare il proprio matrimonio per quest’anno. Io in realtà, dopo tre mesi di stop, riprenderò il 21 giugno, al solstizio d’estate, con un primo matrimonio, ma le altre date sono state, ahimè, tutte rinviate».

Da 25 anni cittadino italiano, Koko, il cui nome per esteso è Norontako Bagus Kentus, appartiene a una nobile famiglia indonesiana. Da giugno a settembre avrebbe fatto vibrare le corde della sua arpa nelle celebrazioni nuziali di coppie di rampolli americani, inglesi e anche italiani, tutti stregati dal fascino delle chiese romaniche pugliesi e delle masserie fortificate immerse nelle piane degli ulivi. Le disdette non lo hanno fermato e per non perdere «l’allenamento», come tanti suoi colleghi, si è esibito in streaming e ha riaperto i libri.

Stessa scelta per Di Modugno: «Ho approfittato di questa quarantena - spiega l’organista, pianista e bassista barese, figlio d’arte (Pino, suo padre, è un celebre fisarmonicista) - per studiare molto e pubblicare brani. Su Facebook ne ho postati uno al giorno, una ottantina in totale, l’equivalente di due quarantene - scherza -, coinvolgendo musicisti pugliesi, italiani e anche lo statunitense Jerry Bergonzi. Abbiamo proposto un po’ di tutto - ricorda Di Modugno - svariando da Chopin a Scarlatti, Bach, Tchiaicovsky, Mussorgsky».

Vito adesso non vede l’ora di tornare a suonare in pubblico: «Sono ottimista. Penso che pian piano riprenderemo le nostre attività. Io, per esempio, adesso ho in calendario un concerto. Ma può nascere qualcosa di nuovo - ipotizza -, dalle esibizioni per solisti, duo, trio massimo se le regole sul distanziamento ce lo consentiranno». Tra i progetti, Di Modugno ha il tour dell’ultimo disco «Songs from the soul» presentato in tutta Italia con l’ultima tappa a novembre al teatro Abeliano di Bari, e la promozione di un altro disco, intitolato «Il basso e le voci». «È un lavoro eseguito con tredici cantanti donne che avremmo dovuto presentare all’Abeliano il mese scorso. Speriamo - conclude - di presentarlo in autunno, se tutto va bene. Io sono ottimista anche perché senza la musica che vita sarebbe?».