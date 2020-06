Fumetti, ecco Aquaman che fa il bagno... a Polignano

Aquaman, tra i più famosi supereroi dell'Universo DC, che fa un tuffo nelle... acque di Polignano a Mare (Ba). Non è solo fantasia: è un'illustrazione esclusiva realizzata dall'artista Emanuela Lupacchino, in occasione della partenza delle pubblicazioni DC Comics a cura di Panini Comics, dal prossimo 4 giugno. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde sono solo alcuni dei supereroi dell’Universo DC - uno dei più grandi editori al mondo di fumetti e graphic novel in lingua inglese - che troveranno nuova vita negli albi e nei volumi che Panini Comics renderà disponibili in formato cartaceo e digitale.

Tra le dieci serie principali, distinte in albi spillati monografici confezionati con carta ad alta grammatura e tecniche di stampa all’avanguardia, c’è anche Aquaman, con cadenza mensile e disponibile da giovedì 25 giugno in fumetteria e online. Il numero uno di questa serie è una prestigiosa City Edition: la cover è infatti ambientata in provincia di Bari, davanti alla meravigliosa baia di Polignano A Mare. Si tratta di un artwork unico, un pezzo da collezione disponibile anche in una versione in serie

limitata e rinominata per l’occasione Museum Edition (senza elementi grafici in copertina e stampata a colori su carta Tintoretto da 250 gr).

Le altre serie principali sono Batman, Justice League, Wonder Woman, Batman/Superman, Lanterna Verde, Superman, Harley Quinn, Flash e DC Crossover (che raccoglierà tutti gli eventi che costituiranno la spina dorsale dell’Universo DC, a partire dalla miniserie Evento Leviathan che coinvolge tutti i più grandi detective del multiverso in un caso di spionaggio internazionale). Tutti i numeri uno di questi spillati saranno speciali City Edition e Museum Edition realizzate da altrettanti maestri del disegno: Lee Bermejo, Simone Bianchi, Lelio Bonaccorso, Giorgio Cavazzano, Matteo Cremona, Gabriele Dell’Otto, Milo Manara, Francesco Mattina, Andrea Sorrentino.

Tutte le informazioni e i dettagli su tutte le collane degli spillati e dei volumi, sulle date di uscita, sulle caratteristiche tecniche di ogni pubblicazione sono disponibili sul sito ufficiale Panini Comics e sui canali social ufficiali Panini DC Italia Facebook, Instagram e Telegram.