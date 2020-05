«Che nostalgia le lezioni americane», parla il direttore d'orchestra barese Colafelice

Se in Italia le riaperture della fase 2 cominciano a farsi consistenti, chi studia e lavora con la musica deve attendere ancora un po’. Soprattutto per chi, come i direttori d’orchestra, deve far fronte all’impossibilità pratica di provare e concertare con una vera orchestra. Ed allora si va avanti lo stesso, continuando nel percorso di studi intrapreso, seppur a distanza: è il caso di Nicola Colafelice, talentuoso trentaduenne direttore d’orchestra barese, con alle spalle già esperienze prestigiose internazionali, nel Teatro State Opera di Stara Zagora in Bulgaria. Da settembre 2019, grazie a una borsa di studio, ha iniziato un biennio di perfezionamento alla Catholic University of America di Washington. Ma l’esplosione dell’emergenza sanitaria ha colpito gli Stati Uniti più di ogni altro Paese al mondo.

«Ai primi di aprile, sono riuscito per miracolo a rientrare in Italia - spiega Nicola -, grazie agli ultimi voli messi a disposizione per i rimpatri. Un’odissea: ero in California da mio zio, sono tornato a Washington, poi a New York e infine sono riuscito ad atterrare a Bari. Ma non avevo scelta: la Catholic University è stata chiusa, e in America le notizie dei contagi erano molto preoccupanti, come in Italia».

A Washington Colafelice sta svolgendo un «Artist Diploma» in direzione d’orchestra: e dallo scorso ottobre aveva già affiancato come assistente il maestro Simeone Tartaglione (con cui sta studiando), al Music Center di Strathmore nel Maryland, con la MCYO Orchestra. «È un percorso di studi molto professionalizzante - prosegue -, si viene messi subito a contatto con il mondo del lavoro musicale, soprattutto con la pratica. Si analizzano molte partiture musicali e si ha a disposizione un’orchestra - quella della Catholic University - per le prove, ma ti viene insegnato come organizzare un recital o un concerto. Si impara a diventare manager di se stessi, a gestire la professione in tutti i suoi elementi».

Negli Stati Uniti, insomma, si viene catapultati immediatamente nel concertismo da protagonisti. «Ho avuto diversi impegni in questi primi mesi, tutti molto gratificanti. A novembre ho diretto la Catholic University Symphonic Orchestra nella Cattedrale di Saint Matthew the Apostle a Washington, con il Peabody Harps Ensemble e l’arpista solista Michaela Trnkova. A gennaio 2020 ho avuto una parentesi in Italia, a Pomigliano d’Arco, dove ho diretto il repertorio dei valzer di Johann Strauss con l’Orchestra Sinfonica della Provincia BAT. Tornato in America, ho partecipato a numerose masterclass, con grandi nomi come Leonard Slatkin, Gemma New, Manfred Honeck. E a febbraio ho diretto in prima assoluta Alert, brano per flauto solo ed ensemble orchestrale del compositore Robert A. Baker, all’ambascita canadese a Washington. Adesso continuerò gli studi a distanza, in attesa di capire come la Catholic University si riorganizzerà. Nel frattempo, ho lanciato sui miei canali social un live streaming settimanale, Concert-19: presento diversi video di concerti che ho diretto, commentandoli direttamente con gli spettatori, liberi di interloquire e fare domande. Un modo per restare vivi, dal punto di vista musicale, in attesa finalmente di tornare su un palco, con un pubblico che ti ascolta dal vivo».