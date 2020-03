Coronavirus, dalla Puglia maratona dj in live streaming

BARI - Parte dalla Puglia l’idea di una maratona in live streaming di tre giorni con dj collegati da tutto il mondo con l’hashtag #IoRestoACasaMaAlzoIlVolume.

Da venerdì 27 marzo a domenica 29 marzo i dj si alterneranno, in diretta, per 8 ore dalle 17 all’1 del mattino sulla pagina Facebook @Iorestoacasamaalzoilvolume e in cross posting su tutte le pagine dei dj partecipanti, delle organizzazioni, e dei locali internazionali e di alcune pagine Facebook di emittenti del settore. Nei tre giorni di musica sarà attivata una raccolta fondi a favore del sistema sanitario pugliese per sostenere tutte le strutture ospedaliere della regione.

Tra i nomi che parteciperanno al progetto ci sono Alex Neri del Tenax di Firenze, Phil Weeks, Kraiz Illuzion Phuket. Il progetto, nato dall’idea di alcuni tra i principali organizzatori di eventi e booking artist della Puglia coordinati da Francesco Blasio di Kiasso Eventi SRL, Diego Dentico di DNZ Agency, Vincent de Robertis di Guendalina Adventure e Vanni Falco di Reloaded Eventi, è promosso dai club locali Trappeto e Riva Club, curato dalla direzione tecnica del canale Back2Tape e dalla direzione marketing dell’agenzia di comunicazione di Bari Allaseconda.com Srl, ideatrice del portale «Io Resto a Casa Puglia», dedicato agli imprenditori pugliesi, nato per aiutarli a promuovere la propria attività in questo periodo di emergenza. E' supportato dal Movimento Impresa e condiviso dal consigliere comunale di Bari Livio Sisto.