Coronavirus, Diodato sui social: «Torneremo a 'Fare rumore', ma ora restiamo a casa»

Sono tanti gli artisti che in queste ore si stanno mobilitando per diffondere il messaggio di 'restare a casa', con l'hashtag dedicato #iorestoacasa, per l'emergenza Coronavirus. Tra questi anche Diodato, fresco vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, che ha pubblicato questo video con un messaggio:

«Sono tante le cose che possiamo fare stando in casa.

Possiamo guardare un bel film, ascoltare musica, imparare a suonare uno strumento, rimettere finalmente in ordine l’armadio, dipingere, fare attività fisica, ma soprattutto dare una mano a chi in questi giorni lotta senza sosta contro questo virus.

Facciamo la nostra parte.

#iostoacasa

#iorestoacasa

E accetto consigli su come impiegare il mio tempo»