Quando c'è la salute, c'è Michele Mirabella

Persino un pessimista burbero e geniale come Arthur Schopenhauer era convinto che «la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente». Il poliedrico pensatore e divulgatore Michele Mirabella, che oltre ad essere un noto volto televisivo è un regista teatrale di altissimo profilo e attore in tanti film dagli anni Settanta a oggi, lo ripete da decenni: «Quando c’è la salute, c’è tutto». E ora l’allocuzione - tipicamente pugliese - diventa il titolo dell’ultimo brillante saggio del bitontino Mirabella, firmato con Sandro Settimj: Quando c’è la salute (Rai libri ed. pagg. 272, euro 18). Un libro di medicina e di saggezza, un’enciclopedia di vita che presenta, in maniera piana e suadente il fior fiore delle enciclopedie non solo mediche ma linguistiche, mitologiche, idiomatiche, storiche, di geometria, musica, medicina popolare e folklore.

Un vero «manuale», scritto a quattro mani con il giornalista, traduttore e sceneggiatore Settimj, che sarà prezioso per chiunque abbia curiosità intellettuali sul nostro corpo o su una malattia, una terapia. Si vola tra le pagine, grazie ad una magnifica «leggerezza» che fa parte del mondo di Mirabella e che s’impregna di scientificità, raccontando non solo la salute ma anche i suoi detti, le stranezze, le curiosità.

E il bello è che si viaggia, da Sud a Nord dell’Italia, da Bitonto al mondo intero, tra i meandri del nostro corpo e quelli dell’universo scientifico. Ecco la storia del primo stupro nel mondo delle fiabe: fu pubblicata nel 1634 e il re ubriaco lo compie sulla propria figlia. Ecco la fobia di Hitchcock nei riguardi delle uova, o l’agorafobia di Manzoni, la sordità di Beethoven pronuba dell’Inno alla gioia. E ancora: il gran russare di Napoleone, causa di divorzio, mentre quello di Churchill costringe la moglie a camera da letto separata ed insonorizzata.

Per non parlare della depressione di Darwin e del suo terrore di vedersi «scippare» la scoperta per cui, in 3565 giorni, completa la sua «opera monumentale», la presenta e, in un solo giorno, vende 1750 copie.

Chi sapeva dello smeraldo sugli occhi di Nerone premessa degli occhiali? O di San Bernardino da Siena che inventa le figurine ed i «bocconcini toccasana» ovvero «pillole di carta, sulle quali è stampata l’immagine di un Santo, da ingerire»? Chi era al corrente della capacità di fiuto delle oche che salvarono Roma?

Si legge e si resta affascinati, trainati dalla mole di racconti ben legati, capaci di diventare un unico fiume in piena verso la conoscenza. Curiosità come quella dell’imbarazzo globale per la lue del papa Giulio II, la gotta attribuita a focoso «approccio sessuale», causa di non poco incubo per il clero del tempo.

Il Sud, con i suoi venti caldi, era accusato di provocare epidemie di influenza, mentre le fave furono vietate nella comunità di Pitagora, a Crotone; proprio quelle fave che, invece, erano consigliate (insieme ai fagioli) dalla medicina indiana quale terapia del Parkinson, contenendo – lo ha dimostrato 3000 anni dopo la ricerca – la dopamina, principio attivo usato ancora oggi.

Tipico piemontese, invece, il grissino fu «inventato» da Tebaldo Pecchio di Lanzo, medico di corte di Vittorio Amedeo di Savoia intollerante al lievito.

E ancora il neo di Marilyn Monroe che inaugura una moda e, a seconda della sua posizione sul corpo, ha un proprio significato di personalità, comunicazione, cabalistico, l’ipercolesterolemia della Gioconda, la prima radiografia, quella della mano di Anna Bertha, moglie di Roentgen, l’ambiguità sessuale della Dietrich e la sua osteoporosi che rese di carta velina «le gambe più belle del mondo».

Mirabella e Settimj raccontano e ci illuminano. Il colpo della strega? Fu chiamato così perché ne fu incolpata una vecchina, madre di Keplero, che la difese in giudizio dall’alto delle proprie conoscenze. Le piantine di pomodoro offerte, nel ‘600, «dagli uomini francesi, alle dame, quale atto di amor cortese» oppure le patate, riscattate dall’accusa di veneficio e, all’epoca della Rivoluzione francese, mangiate da tutti, … tranne che da uno, il buon Luigi XVI, che fece una brutta fine.

«Una notte d’amore che cambiò la storia d’Italia, quella di Napoleone III con Virginia Oldoini, l’ “ambasciatrice” inviatagli dallo statista di pochi scrupoli, Camillo Benso di Cavour», è uno dei tanti racconti gustosi.

L’incredibile almanacco-enciclopedia va avanti così, tra scienza, conoscenza e ironia. Un volume che ci dice di stare in salute e di non esagerare a tavola: parola di Hitchcock, un «ciccione» con una meravigliosa fantasia, il quale però confessò che a 20 anni non era ancora mai uscito con una ragazza, neanche un bacio. Che vita senza suspense!