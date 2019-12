Il cardo, la Scozia e la maiolica: Elisabetta II risponde a un liceale di Laterza

LATERZA - Il cardo, la Scozia, Laterza, la Regina Elisabetta II. E Mattia, studente liceale laertino che, in vacanza-studio a Edimburgo l’estate scorsa, coglie un «dettaglio» che lo incuriosisce non poco: l’umile cardo dal bellissimo fiore viola e dalle foglie spinose, particolarmente diffuso nell’area delle gravine ioniche e figura ricorrente nei decori dell’antica, finissima maiolica di Laterza, coinvolge anche la lontana Scozia. Il «thistle», questo il nome del cardo in lingua inglese, è infatti il simbolo del Paese più settentrionale del Regno Unito, e Mattia Clemente, IV F liceo «GB Vico» di Laterza, ci pensa solo un attimo: si mette alla tastiera e scrive alla Regina Elisabetta II d’Inghilterra, informandola del cardo che unisce le Highlands scozzesi alle gravine e alla stessa Laterza, e parlandole del suo viaggio estivo e della Scozia «terra meravigliosa» che resterà sempre nel suo cuore.

La busta «reale» porta la data del 23 novembre scorso, reca il timbro della «Royal Mail» e all’arrivo coglie tutti di sorpresa. Mattia soprattutto. The Queen gli risponde da Buckingham Palace, tramite la «Lady in waiting» Mary Morrison, il 22 novembre: lo ringrazia per la sua lettera, gli dice di essere contenta per i bei momenti da lui passati in Scozia in agosto, e di aver trovato molto interessante quanto scritto «about te region in Italy where you live». E il «Yours sincerely» che chiude la lettera di Her Majesty, emoziona Mattia fino alla commozione. Vera e fiera. Mentre il cardo che lega la Scozia alla Terra delle gravine trova nuova ispirazione per continuare a fiorire sulla ceramica artistica di Laterza: la stessa custodita, in splendidi esemplari, al Victoria and Albert Museum di Londra. Il suggello.