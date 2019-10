Conversano a favore della ricerca sul cancro: i monumenti si tingono di rosa

BARI - La Città di Conversano aderisce anche quest’anno alla campagna nazionale di sensibilizzazione dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Per tutto il mese il Palazzo municipale resterà illuminato di rosa, così come centinaia di monumenti in tutta Italia, per ricordare l'importanza della prevenzione e sostenere la ricerca sul cancro al seno. Solo in Italia più di 52mila donne l'anno ricevono una diagnosi di tumore al seno.