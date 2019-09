Castellana, in farmacia una libreria per curare la mente

Se non fosse per il riflesso della porta a vetri, quasi non te ne accorgeresti. Ma forse la piccola libreria allestita all’esterno della farmacia «Di via Matteotti», a Castellana Grotte (così chiamata perché prende il nome dalla via in cui si trova), è bella proprio per questo. «Curiamo il corpo, ma ci piaceva l’idea di dare un po’ di conforto anche alla mente».

Valentina Munerotto, 35 anni, titolare della farmacia assieme a sua sorella Marisa, appare all’improvviso dopo aver servito l’ultimo cliente. La parlata e i tratti somatici tradiscono altri lidi (la sua famiglia è di origine veneta), ma qui ormai lei è di casa. Ed è anche l’ideatrice del progetto «Piccola biblioteca spontanea», che si basa essenzialmente sul BookCrossing, una pratica gratuita, e sempre più diffusa, che permette ai libri di passare di mano in mano nella più totale libertà.

«Ho dovuto aspettare un po’ – racconta – perché la libreria me la sono fatta fare su misura da un mio amico falegname. Ma finalmente ci siamo». Al momento i libri sono una cinquantina. Si spazia da Calvino a Svevo, ma non mancano gli autori stranieri. Isabel Allende pare vada molto.

Quando le è venuta l’idea?

«Più o meno qualche mese fa, anche se la libreria è attiva solo da un mesetto. Leggere è sempre stata la mia passione. Sin da piccola. Anche perché la mia biblioteca di famiglia è molto ben fornita: mio padre possiede infatti quasi 7mila volumi di vario genere. Così ho pensato di seguire le sue orme e di condividere il mio amore per i libri con altre persone».

Cosa le ha fatto scattare la scintilla?

«Il fatto che a Castellana non ci fosse nulla di simile. E allora mi sono detta: “Perché no?”».

E ne è valsa la pena?

«Assolutamente sì, almeno a giudicare dai commenti positivi che ho ricevuto sui social. Pensi che un nostro cliente si è “simpaticamente” lamentato perché la libreria è troppo piccola. A breve, infatti, ci donerà alcuni volumi. Ma mi conforta anche sapere che qualcuno ha già cominciato a leggere e a far circolare i nostri romanzi un po’ ovunque».

Come funziona?

«I libri vengono registrati sulla piattaforma www.bookcrossing.com con un apposito codice. In questo modo ogni volume viene tracciato e si può sapere in qualsiasi momento dove si trova. Qualcuno li riporta qui. Alcuni lettori li lasciano in altri luoghi che praticano il BookCrossing».

Molto bello. Ma non teme qualche furto?

«Guardi, finora non ce ne sono stati. E sento di poter dire che non ce ne saranno».

È possibile tracciare un identikit dei vostri lettori?

«Direi di no. Da noi passa chiunque, dall’anziano all’adolescente. E questo ci rallegra. Leggere è un piacere che non ha confini».