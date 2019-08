Notte della Taranta, Salif Keita ospite internazionale

E’ Salif Keita l’ospite internazionale del concertone della 22/a Notte della Taranta, in programma il 24 agosto a Melpignano (Lecce). Poeta del Mali e ambasciatore della cultura del suo Paese, è considerato, con la sua voce potente, uno dei grandi talenti musicali del continente africano. Cantore contro la discriminazione degli albini in Africa, vissute sulla propria pelle, è impegnato con la sua Fondazione a denunciarne i continui rapimenti e uccisioni, in diversi Paesi, frutto spesso di superstizioni. Sarà "accompagnato dall’Orchestra Popolare e attraverso i canti della nostra tradizione lancerà un messaggio d’amore per tutte le diversità», sottolinea il presidente della Fondazione La Notte della Taranta, Massimo Manera: «L'incontro della pizzica con la musica del mondo celebra l’Africa con l’artista tra i più rappresentativi della world music».

Salif Keita sarà sul palco di Melpignano insieme a Elisa e al rapper Gue Pequeno, per il concertone in diretta su Rai2 e su Radio2 Rai a partire dalle 22:40.