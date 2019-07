La pagina Facebook sponsorizza la Puglia con una foto di Bogliasco, in Liguria: la gaffe social

La pagina Facebook dedicata al mondo dei viaggi aveva tutte le buone intenzioni di sponsorizzare la Puglia, invitando i quasi 800mila seguaci a visitare le bellezze del Salento, del Gargano, passando per Alberobello, Ostuni, Taranto. Peccato che la foto utilizzata per il post non rappresentasse Monopoli, come indicato, ma Bogliasco, in provincia di Genova, ridente paesino che dista quasi 1000km dalla Puglia. La gaffe social ovviamente non è passata inosservata ai più attenti, che hanno immediatamente commentato con ironia: «Se volete una foto della Puglia, ve la mandiamo noi!». Potere della rete: chissà se comunque, vedendo quella foto, a qualcuno non venga in mente per queste vacanze di fare un salto in Liguria.