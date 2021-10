Pga Tour: quanti big per la Cj Cup

ROMA, 13 OTT - Il Pga Tour resta a Las Vegas per la quinta edizione della Cj Cup, in programma dal 14 al 17 ottobre al The Summit Club. In Nevada saranno in gara 78 giocatori, tra questi sette tra i migliori dieci al mondo. Da Dustin Johnson a Collin Morikawa, rispettivamente numero 2 e 3 del world ranking. Da Xander Schauffele (quinto al mondo e medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo) a Justin Thomas (sesto e vincitore della Cj Cup nel 2017 e nel 2019) passando per Louis Oosthuizen (ottavo), Brooks Kopeka (campione nel 2018) e Tony Finau. Questi e molti altri i big in campo. All'appello, per quel che riguarda la top 10 mondiale, mancano solo Jon Rahm (lo spagnolo, numero 1, è impegnato sull'European Tour all'Andalucia Masters), Patrick Cantlay e Bryson DeChambeau. Quarto appuntamento del Pga Tour 2021-2022, vedrà tra i candidati al titolo, tra gli altri, anche Sam Burns (leader della FedEx Cup) e il sudcoreano Sungjae Im, reduce dal successo allo Shriners Children's Open. Difenderà il titolo vinto nel 2020 lo statunitense Jason Kokrak. Tante le stelle che hanno giocato l'ultima Ryder Cup in Wisconsin, per un field (60 posti sono riservati ai migliori classificati della FedEx Cup 2020-2021) di assoluto livello. In palio un montepremi di 9.750.000 dollari. (ANSA).