Milan: visite mediche per Mirante

MILANO, 13 OTT - Questa mattina il portiere svincolato Antonio Mirante ha svolto le visite mediche con il Milan. Il club rossonero è corso ai ripari vista la necessità per Mike Maignan di sottoporsi oggi ad un intervento in artroscopia al polso sinistro. Il portiere titolare rossonero non sarà a disposizione per quasi due mesi, così il Milan ha deciso di contattare Mirante attualmente senza contratto dopo l'esperienza alla Roma. In serata potrebbe già arrivare l'ufficialità del nuovo acquisto rossonero. (ANSA).