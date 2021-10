Indian Wells: Zverev elimina Murray in due set

ROMA, 13 OTT - Alexander Zverev (n.4 Atp) ha sconfitto 6-4, 7-6(4) Andy Murray (n.121), raggiungendo gli ottavi a Indian Wells. "Sono felice, ora ho battuto almeno una volta tutti i Fab Four", ha detto il 24enne tedesco. "E' stato un match fantastico, penso che Andy abbia giocato benissimo", ha aggiunto l'oro olimpico a Tokyo, che ha recuperato un break di svantaggio in entrambi i set. "Spero che Murray continui a giocare ancora così, perché mancava al tennis da tanto tempo. E' bello riaverlo nel circuito". Una valutazione che non ha visto d'accordo lo scozzese: "Ho fatto alcune cose bene, ma altre no. Mancava il mio livello medio, non avevo continuità - ha detto Murray dopo l'incontro -. E non lo definirei ' giocare bene'. Per me, l'aspetto positivo è che ho avuto chances di vincere nonostante non credo di aver giocato un gran match. Ma sono deluso, perché voglio vincere queste partite. Qualcosa deve cambiare". Negli ottavi, Zverev sfiderà il francese Gael Monfils, che ha sconfitto Kevin Anderson 7-5, 6-2. Tra le donne continuano le sorprese. Dopo Karolina Pliskova e la campionessa in carica Bianca Andreescu, sono cadute Iga Swiatek, Leylah Fernandez ed Elina Svitolina, battuta 6-1, 6-1 da Jessica Pegula. La statunitense incontrerà Victoria Azarenka, che ha sconfitto 6-3, 6-4 la sorpresa del torneo, Aliaksandra Sasnovich: la bielorussa aveva infatti eliminato Emma Raducanu, vincitrice dello Us Open, e Simona Halep. Iga Swiatek è stata sconfitta 6-4, 6-3 da Jelena Ostapenko. In un duello fra ex campionesse del Roland Garros, la lettone ha recuperato un break di vantaggio in entrambi i set per raggiungere i quarti di finale. Sfiderà la statunitense Shelby Rogers, che si conferma avversaria insidiosa per le top player. (ANSA).