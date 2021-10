Mondiali 2022: 4-0 alla Lituania, la Svizzera aggancia l'Italia

ROMA, 12 OTT - La Svizzera ha raggiunto l'Italia in vetta al gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022, andando a vincere 4-0 in casa della Lituania. Grazie a questo successo gli elvetici sono ora a 14 punti, come gli azzurri, che hanno però un +2 nella differenza reti. Diventa così chiave lo scontro diretto che si giocherà il 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma. (ANSA).