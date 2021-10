Barcellona: Araujo infortunato al ginocchio

ROMA, 12 OTT - Ronald Araujo si è infortunato al tendine del ginocchio destro durante la partita di domenica scorsa contro l'Argentina (persa per 3-0 dall'Uruguay). Il difensore centrale uruguaiano tornerà al Barcellona dove i medici del Club valuteranno le sue condizioni, fa sapere il club catalano in una nota. Dal canto suo, la federcalcio dell'Uruguay anticipa che Araujo non sarà disponibile per la partita di giovedì contro il Brasile valida per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Classe 1999, Araujo ha giocato nove volte per il Barca in questa stagione, sette in Liga e due in Champions League. Nei suoi 615 minuti in campo ha segnato un gol con un colpo di testa contro il Granada al Camp Nou. Si tratta di un altro duro colpo per il club catalano, colpito da diversi infortuni in questa stagione oltre che da gravi problemi finanziari. Ieri ci sono state però buone notizie, con il ritorno in allenamento di Sergio Aguero e Ousmane Dembele. Né l'attaccante argentino Aguero, arrivato dal Manchester City pochi mesi fa, né l'ala francese Dembele hanno ancora giocato in questa prima parte di stagione. (ANSA).