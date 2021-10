Coni:Malagò,Draghi presente a cerimonia Collari d'Oro 2021

MILANO, 12 OTT - "Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha confermato che sarà presente alla cerimonia dei Collari d'Oro 2021. Un motivo in più che rende onore a questa cerimonia. Un premio alla Nazionale di Mancini? Non rientra nel regolamento ma potremmo fare una eccezione". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, chiudendo la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro 2020 che si è svolta a Milano. La cerimonia per il 2021 si svolgerà il prossimo 20 dicembre alle ore 17 a Roma. "Questa cerimonia è stata lunga perché così tanti campioni era necessario celebrarli e ricordarli. E spero saranno così anche in futuro, anche dopo di me, perché vorrà dire che lo sport italiano starà continuando a vincere", ha concluso Malagò. (ANSA).