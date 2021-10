Calcio: L'Equipe, caccia a Pallone d'Oro, Jorginho tra favoriti

ROMA, 12 OTT - Jorginho insieme a Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema e Lewandowski è tra i magnifici cinque giocatori favoriti per la conquista del Pallone d'Oro: ne e' convinto l'autorevole giornale sportivo francese l'Equipe che a più di un mese dalla proclamazione del premio pubblica in copertina un ampio servizio sul premio piu' conteso dell'ultimo decennio e da' spazio a una cinquina di possibili finalisti dove compare anche il centrocampista azzurro campione d'Europa e vincitore della Champions League con il suo Chelsea. Il quotidiano francese fa l'identikit per ruolo dei pretendenti al premio e mette in evidenza un trio composto dagli attaccanti più prolifici, ovvero Messi, Benzema e Lewandowski. (ANSA).