Coni:Malagò,il 20 dicembre consegna Collari d'Oro 2021 a Roma

MILANO, 12 OTT - "Il 20 dicembre alle ore 17 avremo a Roma la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro per il 2021 che riguarda gli atleti in particolare protagonisti alle Olimpiadi di Toyko. Siamo molto felici, oggi è una festa non solo del Coni e delle federazioni ma una festa dello sport e dell'Italia". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, aprendo la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro 2020 a Milano. "Abbiamo resistito agli effetti della pandemia, ci tenevamo moltissimo a celebrare tutte le persone che avrebbero dovuto ricevere il collare d'oro alla fine del 2020. Lo abbiamo voluto fare a Milano, perché il Coni non dimentica la fiducia data da questa città e da questa Regione". (ANSA).