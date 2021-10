Pga Tour: per 'The Players' un montepremi da record

ROMA, 12 OTT - Un montepremi da record, pari a 20 milioni di dollari. E' la cifra monstre che metterà in palio il The Players Championship, torneo di punta del Pga Tour di golf in programma dal 10 al 13 marzo 2022 a Ponte Vedra Beach, in Florida. In aumento di ben 5.000.000 di dollari rispetto all'edizione del 2021, con il vincitore che, il prossimo anno, si aggiudicherà una prima moneta di 3.600.000. Non è l'unica novità del massimo circuito americano maschile che continua a incentivare i big a suon di premi. Il Pga Tour ha infatti stanziato 50.000 dollari per ciascun giocatore che deciderà di giocare almeno 15 tornei ufficiali in ogni singola stagione: tra questi ci sono anche la Presidents Cup, la Ryder Cup e le Olimpiadi. (ANSA).