Calcio: Roma; recuperato Zaniolo per la Juve

ROMA, 11 OTT - Il primo allenamento della settimana ha dato le risposte che Mourinho si aspettava: Zaniolo è tornato a lavorare in gruppo dopo aver rinunciato alla chiamata della nazionale per un risentimento muscolare. Il giocatore sarà dunque arruolato per la trasferta a Torino di domenica contro la Juventus, mentre ancora out sarà Smalling che oggi ha lavorato a parte così come Spinazzola. Partita questa mattina, invece, la campagna abbonamenti della Roma dopo l'ok del Governo al riempimento degli stadi al 75% della capienza. (ANSA).