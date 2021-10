Calcio:Europei U21; Nicolato, con Svezia per dare continuità

ROMA, 11 OTT - "L'obiettivo nostro è dare continuità, dobbiamo dare dei riferimenti e non possiamo continuare a cambiare formazione". In vista dell'importante match di qualificazione agli Europei Under 21 contro i pari età della Svezia domani a Monza, il ct degli azzurrini Paolo Nicolato chiede ai suoi di alzare l'asticella: "Con la Svezia sarà una partita di alto livello, dovremmo attaccare e difendere bene con una squadra che fa un gioco molto propositivo. Sono partite che ti fanno crescere, ti permettono di capire che al nostro livello non c'è mai niente di scontato". "La Svezia - spiega Nicolato - è molto giovane, porta ragazzi spesso al limite dell'età. Per noi le difficoltà sono delle opportunità per migliorarci, mai soffermarci sugli errori. E se dobbiamo guardare al futuro la squadra mi piace, mi piace il clima e come affrontano il lavoro". La partita si giocherà domani a Monza alle 17:30 con diretta tv su Rai 2. "Si aspetta un pubblico partecipativo come quello die ieri a Torino per la Nazionale maggiore? Lo sport vive di emozione e quella che ti dà il pubblico in casa è impagabile - aggiunge Nicolato - domani a Monza non mi aspetto nulla ma spero per i ragazzi che ci sia più gente possibile anche se l'orario non aiuta". (ANSA).