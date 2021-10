Ciclismo: grandi campioni a Montecarlo per la prima BeKING

TORINO, 11 OTT - Il Principato di Monaco diventa per un giorno la capitale del ciclismo internazionale con sfide tra atleti professionisti e campioni di altri sport, una grande area dedicata ai bambini per creare una generazione futura di sportivi e insegnare loro la pratica del ciclismo sicuro. L'evento, in programma il 28 novembre, è organizzato da AWE International Group UK per raccogliere fondi in favore della Fondazione Princesse Charlene di Monaco. Peter Sagan - Ambassador della Fondazione Princesse Charlene - Sonny Colbrelli, Elia Viviani, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Michael Valgren, Matej Mohoric, Lizzie Deignan sono solo alcuni dei nomi alla partenza di BeKING, gara su circuito cittadino di Montecarlo inserita nel calendario ufficiale Uci 2021, preceduta dalla presentazione ufficiale degli atleti e dalla Pro/Am Charity race in cui si sfideranno 15 team composti ognuno da un ciclista professionista, da un Ambassador della Fondazione Princesse Charlene e da due ciclisti paganti. Il circuito del Criterium rimarrà chiuso alle auto e tutti potranno portare la loro bici e pedalare in compagnia durante tutta la giornata. Parte del ricavato della prima edizione di BeKING verrà devoluto alla Fondazione Michele Scarponi Onlus. (ANSA).