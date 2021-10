Ranieri: "La Juve sarà protagonista, Allegri può tutto"

ROMA, 11 OTT - "La Juventus può rimontare lo svantaggio dalla vetta della classifica, perché Allegri può tutto. I cicli possono chiudersi, la squadra avrà magari bisogno di ritocchi a gennaio, ma sono convinto che la Juventus sarà protagonista di questo campionato". Così Claudio Ranieri, a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. "I nuovi proprietari dei club? I soldi vanno avanti sempre, dobbiamo essere pratici - aggiunge -. Possiamo storcere il naso, ma il calcio è cambiato rispetto a quando iniziai io; oggi il calcio è business. Bisogna saper cavalcare l'onda". "Il mio rapporto con la Sampdoria è finito, i matrimoni finiscono, si possono interrompere. Accadde anche quando allenavo il Monaco, in Francia. Se pescherò in futuro nel campionato italiano? Perché no?", conclude. (ANSA).