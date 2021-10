Ranieri: "In Premier League per me una nuova sfida avvincente"

ROMA, 11 OTT - In Premier ci sono grandi allenatori, grandi club, grandi campioni, sarà una sfida avvincente partita dopo partita". Così Claudio Ranieri, parla a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, del ritorno sulla panchina di una squadra di Premier League. Il tecnico romano da poco è stato ingaggiato dal Watford, il club di proprietà della famiglia Pozzo. Sulle prestazioni della Nazionale azzurra nella fase finale della Nations League, Ranieri spiega che Mancini "ha avuto più che altro delle conferme, perché era importante dopo la sconfitta contro la Spagna che l'Italia dimostrasse di esserci". "Il progetto c'è e i giocatori ci sono. Quella contro il Belgio è stata una gran bella vittoria - aggiunge -. Il trionfo all'Europeo si spiega con le idee dell'allenatore, che è riuscito a inculcare nella testa dei giocatori l'idea di poter vincere il torneo. Ha reso credibile la propria ambizione". "Pioli? E' stato un giocatore eccellente, adesso è un ottimo allenatore: sono contento per lui e per la carriera che sta facendo", fa notare. (ANSA).