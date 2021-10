Mondiali 2022: Messi e Lautaro-show, l'Argentina a valanga

ROMA, 11 OTT - Argentina a tutto-gas verso la fase finale dei Mondiali 2022 in Qatar. La squadra detentrice della Copa America, ha dato una grande dimostrazione di forza, imponendosi per 3-0 sull'Uruguay. Leo Messi ha aperto le marcature, poi sono arrivati i gol di Rodrigo De Paul e Lautaro Martinez. Oltre al 'Toro', tanti 'italiani' in campo: Molina e Nico Gonzalez sono partiti titolati, il 'Tuco' Correa è entrato invece a partita in corso. Nell'Uruguay Godin, Nandez, Vina e Vecino hanno sono stati schierati dall'inizio, Torreira è entrato in campo nella ripresa. Nell'altra sfida della notte, il Cile si è imposto 2-0 sul Paraguay grazie alle reti di Bereton e Isla: nella 'Roja' in campo dal 1' Arturo Vidal, Pulgar e Alexis Sanchez; nel Paraguay solo ingresso a match in corso per Sanabria. Qualificazione vicina per il Brasile che, però, ha frenato in Colombia. I verdeoro non sono andati oltre lo 0-0 a Barranquilla, in una sfida che ha visto protagonisti quattro 'italiani', dei quali tre in campo dall'inizio (Ospina, Danilo e Alex Sandro). I risultati più sorprendenti sono arrivati dall'altura di La Paz, dove il Perù di Lapadula è stato sconfitto di misura dalla Bolivia, e da Caracas, dove il Venezuela ha ribaltato l'iniziale svantaggio, battendo 2-1 l'Ecuador. (ANSA).