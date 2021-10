Tennis, Indian Wells: fuori Giorgi e Trevisan, ok Medvedev

ROMA, 10 OTT - Il BNP Paribas Open, settimo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari e in corso sui campi in cemento di Indian Wells (Usa), aspetta i big azzurri. Il torneo, che tradizionalmente si disputa a inizio marzo, dopo la cancellazione nel 2020 a causa della pandemia, quest'anno ha trovato una nuova collocazione autunnale, visto l'annullamento dello swing asiatico. La terza giornata di incontri non ha giovato ai colori azzurri: in campo femminile l'estone Anett Kontaveit (18) ha estromesso Martina Trevisan, sconfiggendola 6-3, 5-2 (poi l'abbandono dell'italiana). La statunitense Amanda Anisimova ha invece strapazzato Camila Giorgi (30), ko 6-4, 6-1. Il n.1 del torneo, il russo Daniil Medvedev, si è disfatto dello statunitense Mackenzie McDonald, con un perentorio 6-4, 6-2; l'altro russo, Andrey Rublev (4), ha battuto lo spagnolo Carlos Taberner per 6-3, 6-4. In campo femminile la ceca n.1 del torneo, Karolína Plísková, ha battuto la polacca Magdalena Frech 7-5, 6-2; la ceca Barbora Krejcíková (3) ha eliminato la kazaka Zarina Diyas in tre set per 6-4, 3-6, 6-1. Infine, la n.5 del torneo, la spagnola Garbine Muguruza, è stata eliminata dall'australiana Ajla Tomljanovic, che si è imposta per 6-3, 1-6, 6-3. (ANSA).