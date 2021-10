F1, Bottas: "In Turchia una delle mie più belle vittorie"

ROMA, 10 OTT - "Ho aspettato un bel po', più di un anno, prima di ritrovare la vittoria, ma adesso sto bene. Ho gestito ogni situazione molto bene e ho portato a termine una delle mie più belle vittorie di sempre. A parte una piccola sbavatura in curva 1 penso di avere disputato 58 giri di ottimo livello". Così Valtteri Bottas, pilota della Mercedes, commenta nell'intervista sotto il podio il successo - il decimo in carriera - nel Gp di Turchia. "La macchina si è comportata ottimamente in ogni situazione durante il week-end - aggiunge il pilota finlandese -. Le condizioni meteo di oggi, molto difficili da gestire, hanno reso tutto più complicato. Mi sono fermato ai box al momento giusto e questo ha fatto la differenza nel finale di gara". (ANSA).